Sturzflug der Eulen geht weiter

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen müssen weiter um den Klassenerhalt in der 2. Handball-Bundesliga zittern, der Blick geht nach der 24:31 (13:14)-Heimniederlage gegen den VfL Eintracht Hagen weiter Richtung Abstiegsplätze. Die Pfälzer verloren vor 1621 Zuschauern wieder im zweiten Durchgang den Faden und kassierten vor eigenem Publikum die sechste Niederlage in Folge. In der Tabelle sind es nun nur noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz, den aktuell der TV Großwallstadt mit 26:44 Punkten belegt. Die Eulen sind nun nur noch Fünfzehnter und haben eine Bilanz von 29:39 Zählern – aber auch noch ein Spiel mehr als Großwallstadt.

Auch der Trainerwechsel von Ceven Klatt zu Michael Biegler konnte nicht den erhofften Impuls setzen. Mit dem Trainerfuchs konnten die Eulen von acht Partien in seiner Verantwortung erst ein Spiel gewinnen. Eine miserable Bilanz.

Auch Stefan Salgers sechs Treffer waren letztlich zu wenig. © Pix

Gegen Hagen sah es zunächst aus, als ob Biegler endlich seinen zweiten Sieg feiern könne. Die Eulen, bei denen Torhüter Matej Asanin wegen Rückenproblemen ausfiel, führten nach acht Minuten mit 5:2 und lagen Mitte der ersten Hälfte mit 6:4 vorne.

Peribonio springt ein

Als dritter Torhüter neben Iga Urbic und Leon Hoblaj sprang Roko Peribonio ein. Der 30-Jährige, der von 2015 bis 2018 schon einmal für die Eulen spielte, ist normalerweise die Nummer eins des Drittligisten HLZ Friesenheim-Hochdorf. Pascal Bührer, Max Haider, Jannek Klein, Christian Klimek und Jan Remmlinger fehlten weiterhin, Alex Falk kehrte in den Kader zurück. Am Kreis halfen der reaktivierte Stefan Job und Nikola Sorda, der Kapitän des HLZ Friesenheim-Hochdorf, aus.

Doch die anfängliche Führung brachte keine Sicherheit. Hagen glich zum 8:8 (19.) aus und ging mit einer Führung in die Pause. Der Neunte hatte auch den besseren Start in die zweite Hälfte und nach 36 Minuten mit 18:14 vorne. Angeführt vom wieder guten Jannik Hoffmann glichen die Eulen dann zwar nochmals zum 21:21 (46.) aus, doch in der Schlussviertelstunde machten die Ludwigshafener im Angriff zu viele Fehler, trafen zu oft schlechte Entscheidungen. Hagen zog erneut auf 25:22 (52.) weg und gewann am Ende deutlich mit sieben Toren Vorsprung. „Wir haben vieles vermissen lassen, auch die Torhüterleistung hat nicht gestimmt“, sagte Eulen-Coach Biegler.

Eulen: Urbic (17. - 35.), Hoblaj (35. - 43.), Peribonio (ab 44.) – Salger (6), Meyer-Siebert (5), Wagner (4), Hofmann (5/3). Durak, Dietrich, Keskic (1), Job (2), Neuhaus (1). bol