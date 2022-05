Sturm fegt durch die Tornados

Mannheim. Die sportliche Talfahrt beim Mannheimer Baseball-Bundesligisten Mannheim Tornados hat nun auch personelle Konsequenzen: Coach Alexander Szalay ist seit Mittwoch nicht mehr Trainer, am Donnerstag kündigte zudem Ulli Wermuth , der als Sportdirektor der Wirbelwinde fungierte, im Gespräch mit dieser Redaktion an, dass er seinen Posten zur Verfügung stellt. Tornados-Präsident Peter Engelhardt hatte beiden nach den klaren Niederlagen (1:17 und 0:11) am vergangenen Sonntag beim Meister Heidenheim Heideköpfe und dem Absturz auf den letzten Tabellenrang noch die „volle Rückendeckung“ ausgesprochen. Neuer Coach ist nun Juan Martin, der die Tornados in der Vergangenheit bereits als Spielertrainer coachte und somit kein Unbekannter für die Mannheimer ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ging Szalay von sich aus oder wurde er freigestellt? Die Wahrheit liegt wohl irgendwo in der Mitte, wie der Coach auf Nachfrage erklärt. „Das kann man vielleicht mit 50 zu 50 beziffern. Der Clubvorstand hatte diese Überlegung wohl schon länger, aber durch andere interne Probleme habe ich mich auch nicht mehr mit dem Verein identifizieren können“, so Szalay.

Ein alter Bekannter: Juan Martin übernimmt das Schlusslicht. © Binder

Deutlicher ordnete Ulli Wermuth seinen eigenen Abschied ein. „Die sportliche Misere, in der sich das Team befindet, ist auf meine Fehler zurückzuführen. Dazu kamen unglückliche Dinge, wie verletzungsbedingte Ausfälle von wichtigen Spielern“, sagte Wermuth und führte etwa Marcel Giraud an. „Der ist wohl der beste deutsche Werfer in der Liga, zog sich aber leider einen Kreuzbandriss zu“, sagt der Sportdirektor. „Ich bin ein Fan von Teamgeist und Zusammenhalt. Den konnte ich hier nicht mehr herstellen. Die Frustration bei den Spielern ist deswegen hoch gewesen.“

In Regenburg krasser Außenseiter

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wermuth begrüßte es, dass nun Juan Martin, der in dieser Saison schon als Spieler bei den Mannheimern aktiv ist, die Mannschaft übernimmt. „Ich und Juan sind gute Freunde, aber auch ganz verschiedene Baseballer. Er ist in Mannheim sehr gut vernetzt. Ich habe dagegen meinen Lebensmittelpunkt in Mainz, bin also auch viel weiter weg. Ich denke, Juan bringt eine gewisse Lockerheit mit, das könnte funktionieren.“ Präsident Peter Engelhardt sagte: „Es ist nun so wie es ist. Ich bin froh, dass Juan Martin das Traineramt übernommen hat. Ich hoffe, er bringt das Schiff nun wieder in ruhige Gewässer.“

Die Mannheim Tornados stehen vor den nächsten beiden Begegnungen am Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, bei Spitzenreiter Regensburg Legionäre vor zwei fast unlösbaren Aufgaben. Von den bisherigen 14 Saisonspielen haben die Mannheimer nur drei Partien gewonnen. bol