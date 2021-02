Mannheim. Dass in Zeiten der Corona-Lockdowns wieder mehr Menschen die Laufschuhe aus dem Keller holen, war schon im Frühjahr 2020 zu beobachten. Der Winter 2021 macht da keine Ausnahme – auch weil Vereinssport weiter untersagt ist und nicht zuletzt viele Mannschaftssportler sich mit Laufeinheiten fit halten. Doch das nächste Gemeinschaftserlebnis der Hobby- und Leistungsläufer ist wie gehabt in weiter Ferne. Die ersten Straßenläufe der Saison in Schriesheim sowie in Brühl sind bereits abgesagt, der Dämmer-Marathon fällt flach und auch der Auftakt des engelhorn sports on Laufcups ist gestrichen: Der 34. Straßenlauf des SKV Sandhofen wird wie schon im Vorjahr von der Pandemie und den damit verbundenen Auflagen ausgebremst.

Stillstand mit weitreichenden Folgen Der Stillstand der organisierten Laufbewegung mit jährlich mehr als 3000 Veranstaltungen und rund zwei Millionen Startern durch die Pandemie hat weitreichende Folgen. Allein German Road Races (GRR) hat anhand einer Umfrage ermittelt, dass im Vergleich zum Vorjahr in 2020 nur noch drei Prozent an realen GRR-Läufen teilnahmen. „Die Situation war und ist dramatisch”, sagte der GRR-Vorsitzende Horst Milde. „Wenn es mit der Entwicklung aber so weitergeht, werden viele Veranstalter in die Pleite rutschen”, prophezeite er. Mit Petition „Rettet unsere Läufe” versucht Milde , finanzielle Unterstützung von der Politik zu mobilisieren. Darüber hinaus sind sie wichtig für die Gewinnung des Nachwuchses im Lauf. „Auf viele junge Talente wird das Auswirkungen haben, die man vielleicht erst in einigen Jahren sieht”, meinte Hindernis-Europameisterin Gesa Krause. dpa

„Endgültig ist die Entscheidung eigentlich schon Ende des vergangenen Novembers gefallen“, bestätigt SKV-Abteilungsleiter Armin Friedrich die Überlegungen der Leichtathleten im Mannheimer Norden. Terminabstimmungen mit anderen Vereinen, das Anmeldeprozedere – all das braucht schließlich den entsprechenden Vorlauf. Und naiv ins Blaue zu planen, kann sich in diesen Zeiten kein ehrenamtlich getragener Club leisten. Schon 2020 blieben die SKV-Leichtathleten auf Werbekosten und Gebühren sitzen, dazu kamen die verpassten Einnahmen, die sonst immer für den Trainingsbetrieb eingeplant sind.

„Schon die ersten Austritte“

Das alles ist für die Abteilung zwar nicht existenzbedrohend, weil sie nicht zuletzt unter dem Dach eines Großvereins arbeitet, aber dennoch ist die Situation alles andere als einfach. „Gerade im Nachwuchsbereich tut uns das sehr weh“, berichtet Friedrich. Neuen Nachwuchs zu finden, ist kaum möglich, Online-Training gerade mit den ganz jungen Leichtathleten keine geeignete Option. „Wir haben schon die ersten Austritte“, beobachtet der langjährige Abteilungsleiter die Warnsignale, aber immerhin die älteren Semester der aktuell rund 120 Aktiven bleiben treu – nicht zuletzt wegen des zwei Mal wöchentlich angebotenen Online-Trainings.

Von der Floorball- und Leichtathletik-Abteilung initiiert, steht das einstündige Training allen SKV-Mitgliedern offen, die Zugriffszahlen können sich sehen lassen. „Es wählen sich im Schnitt 30 Leute für die Kräftigungs- und Stabilisierungsübungen ein. Und da zum Teil ganze Familien dabei sind, kommen wir auf bis zu 40 Teilnehmer“, sagt Friedrich. „Dabei wird natürlich auch gequatscht und der Spaß kommt nicht zu kurz. Das hellt auch den oft düsteren Alltag etwas auf.“

Die Hoffnungen auf Trainingseinheiten wie gewohnt oder mit entsprechendem Abstand richten sich auf das späte Frühjahr, selbst die Option auf eine etwas abgespeckte Lauf-Veranstaltung wollen sich Friedrich und seine Mitstreiter offen halten. „Wir haben einen Abendlauf im Hinterkopf, vielleicht Ende Juli vor den Sommerferien“, berichtet der Abteilungsleiter von Gedankenspielen, die dann relativ spontan umgesetzt werden sollen.

Neckar-Run noch im Kalender

Inwieweit so ein Wettbewerb in den Lauf-Cup eingeklinkt werden kann, ist noch völlig offen, der Auftakt für die Lauf-Serie könnte nun am 1. Mai beim „Neckar Run“ des TSV 1846 Mannheim über die Bühne gehen. Aufgrund ihres 175-jährigen Vereinsbestehens halten die TSV-Triathleten derzeit noch an diesem Termin fest. Weitere Lauf-Cup-Wettbewerbe sind wie immer beim TV Rheinau, beim LTC Mutterstadt, bei der TSG Maxdorf und bei der DJK Feudenheim vorgesehen. 2020 wurde der Lauf-Cup komplett abgesagt, Mitte Oktober konnte nur in Feudenheim unter strengen Bedingungen gelaufen werden.