Stolperfalle Blumenau

Mannheim. Mit 21 Partien geht der Mannheimer Fußball-Kreispokal am Wochenende in seine 2. Runde. Eine vermeintliche lösbare Auswärtsaufgabe wartet dabei auf den Kreisligisten TSV Neckarau, der beim A-Klassisten FC Badenia Hirschacker (Sonntag, 12 Uhr) antreten muss. „Wir wollen von Anfang an selbstbewusst auftreten, wollen spielbestimmend und mit viel Ballbesitz sein“, fordert TSV-Trainer Manuel Sälzler von seinem Team, um der Favoritenrolle gerecht zu werden. „Wir müssen von Anfang an klar machen, dass wir in dieser Partie der Kreisligist sind.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In die umgekehrte Rolle schlüpft A-Klassen-Aufsteiger SC Blumenau, der in den vergangenen Jahren als Pokalschreck von sich reden machte und gegen den Kreisliga-Aufstiegsaspiranten MFC 08 Lindenhof Außenseiter ist (Sonntag, 14 Uhr). „Die Gegner fahren mittlerweile nicht mehr nach Blumenau, um einen B-Ligisten wegzuhauen. Wir sind mittlerweile in der A-Klasse und haben uns den Respekt erarbeitet“, findet SC-Trainer Luis Trindade. Interessante Vergleiche warten zudem auf den SC Pfingstberg/Hochstätt (gegen den VfB Gartenstadt) und den FV 03 Ladenburg (gegen den FK Srbija Mannheim). wy