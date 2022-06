Stöhr nutzt ihre Chance

Hagenau/Valserhone. Ein unverhofftes, nichtsdestoweniger tolles Nachspiel hatten die deutschen Jugendmeisterschaften im Gerätturnen für Silja Stöhr vom Mannheimer Leistungszentrum. Sie durfte als Nachrückerin an einem U-15-Länderkampf gegen Frankreich und Großbritannien im elsässischen Hagenau teilnehmen und war mit 47,90 Punkten beste Deutsche.

Fast ein Jahr hatte die 14-Jährige von der TG Heddesheim wegen Rückenproblemen nur eingeschränkt trainieren können, gewann dennoch bei den „Deutschen“ die Silbermedaillen am Barren und Balken. Weil sie trotz eines guten Sprungs am Boden patzte, machte sie sich keine Hoffnungen, für den Länderkampf am vergangenen Wochenende nominiert zu werden. Doch am letzten Donnerstagabend erhielt sie einen Anruf von Juniorinnennationaltrainerin Claudia Rödinger-Schunk, sie würde Silja am Freitagmorgen im LZ Mannheim abholen.

Einzel-Podest nur knapp verpasst

„Ich traf mich mit ihr vorher noch in der Halle, machte ihr die Haare und beruhigte sie“, freute sich auch Cheftrainerin Alina Korrmann über die kurzfristige Berufung. „Ich sagte ihr, sie habe nichts zu verlieren, könne nur gewinnen und hatte immer Kontakt zu ihr.“ Das wirkte, denn Stöhr präsentierte sich hervorragend, war Beste ihres Teams und verpasste nur ganz knapp einen Podestplatz in der Einzelwertung (4.). „Sie hat zudem die notwendigen Kaderpunkte geturnt und sich auch die Chance auf eine JEM-Nominierung bewahrt“, drückt Korrmann ihr die Daumen, das Ticket für die Junioren-EM zu lösen, die im Rahmen der European-Championships in München stattfinden.

Einen weiteren Erfolg verbuchte das LZ durch den Einsatz der dreifachen DJM-Medaillengewinnern Line Mayer (13 Jahre) und der ein Jahr älteren Julia Goldbeck (5. DJM) beim traditionellen Vier-Motoren-Wettkampf der Wirtschaftsregionen Baden-Württemberg, Rhone-Alpes, Katalonien und Lombardei. In Valserhône im Department Ain wurde das auch aus Rhythmischen Sportgymnastinnen und Turnern bestehende BW-Team Zweiter.

„Drei internationale Einsätze an einem Wochenende, so kann es weitergehen“, blickt Korrmann optimistisch nach vorn.