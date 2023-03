Stöhr jubelt über Gold und WM-Ticket

Stuttgart. Der Jahresauftakt hat für das Mannheimer Turn-Leistungszentrum bestens begonnen. Mit Silja Stöhr (SG Heddesheim) und Janoah Müller (TG Mannheim) war es beim EnBW-Pokal in Stuttgart, dem ersten großen internationalen Wettbewerb 2023 auf deutschem Boden, gleich doppelt vertreten. Während die 16-jährige Müller nach langen Verletzungseinschränkungen ihr Debüt in der Nationalmannschaft der „Großen“ gab und im Team II des DTB (10./143,70 Punkte) an allen vier Geräten eingesetzt wurde, jubelte die 15-jährige Stöhr über Gold im Teamkampf der Juniorinnen.

Die von der Nachwuchsbundestrainerin Claudia Schunk betreuten Mädchen lagen nach drei Geräten noch auf Rang vier und setzten sich nach dem Sprung (39,75 Punkte) mit 148,85 Zählern an die Spitze vor Kanada (148,30), Belgien (146,84) sowie die Konkurrenz aus weiteren sieben Nationen. „Das war eine tolle Teamleistung. Nach anfänglichen Problemen am Barren haben sie sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und bis zum Ende gut geturnt“, resümierte die Schunk, die viele Jahre Cheftrainerin in Mannheim war.

Stolze Trainerin

Stöhr, die schon bei der Junioren-EM in München Team-Bronze gewonnen hatte, jubelte nicht nur über Gold, sondern gehört nun auch zum Trio, das den DTB bei der Junioren-WM (ab 28. März) im türkischen Antalya vertritt. Auch sie war an allen vier Geräten eingesetzt, überzeugte mit 48,70 Punkten (12,85/11,55/12,20/12,10) und qualifizierte sich für das Sprung-Finale (5./12,416).

„Ich bin sehr stolz auf die Mädchen“, freute sich die Mannheimer Trainerin Narina Kirakosjan, die sich in der Vorbereitung auch für die Unterstützung der in Altrip lebenden Schunk bedankte. sd