Stöhr jubelt über Bronze mit dem Team

München. Nicht nur die deutschen Turnerinnen um die im Mannheimer LZ groß gewordenen Elisabeth Seitz haben bei der EM in München mit zweimal Gold und Team-Bronze historische Erfolge für den Deutschen Turnerbund erreicht, auch die Juniorinnen standen im Rahmen der European Championships mehrmals auf dem Podest. Die junge Riege der Nachwuchsbundestrainerin Claudia Schunk (Altrip) sicherte sich ebenfalls Bronze in der Team-Entscheidung. Mit dabei Silja Stöhr aus dem gewohnt leistungsstarken Mannheimer Bundesstützpunkt.

„Auf jeden Fall Platz zehn, vielleicht sogar Rang fünf“, hatte die 14-Jährige von der kürzlich fusionierten SG Heddesheim im Vorfeld als Ziel ausgegeben. Nie hätte sie mit einer Medaille für sie, Chiara Moiszi (Karlsruhe) sowie die Stuttgarterinnen Meolie Jauch, Marlene Gotthardt und Helen Kevric gerechnet. Kevric, das überragende Talent im DTB, gewann zudem als erste deutsche Juniorin Mehrkampf-Gold und Barren-Silber. Stöhr wurde wie erhofft im Teamkampf am Barren und Balken eingesetzt und jubelte in München nach einem bis zuletzt spannenden Wettkampf über Rang drei (150,329 Punkte) hinter Rumänien (2./150,495) und den dominierenden Italienerinnen (153,966).

„Wir freuen uns riesig, das ist ein super Ergebnis“, sagte Trainerin Schunk. „Dass Helen noch das Einzel gewonnen hat, ist fantastisch. Davor muss man den Hut ziehen.“ Schunk hofft jetzt in der Folge auf einen „allgemeinen Auftrieb“, „wenn man sieht, dass wir auch in Deutschland so etwas Tolles schaffen können“. sd