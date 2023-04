Stöhr glänzt am Barren

Antalya. Silja Stöhr vom Mannheimer Turn- Leistungszentrum hat bei ihrem Debüt bei den Jugend-Weltmeisterschaften in der Türkei mit dem noch aus den beiden Stuttgarterinnen Helen Kevric und Marlene Gotthardt bestehenden Nationalmannschafts-Trio im Teamkampf unter 36 Riegen einen exzellenten Platz sieben erreicht (98,029). Die Medaillen gingen an Japan (104,23), die USA (102,198) und Italien (101,996). Die DTB-Mädels waren das zweitbeste Trio aus Europa.

Die 15-Jährige von der SG Heddesheim, die bei der JEM 2022 in München Team-Bronze gewann, turnte – obwohl etwas angeschlagen – 46,89 Punkte, was in der Einzelwertung unter 125 Starterinnen für Platz 38 reichte. Das Finale der besten 24, an dem pro Nation nur zwei Starterinnen zugelassen sind, verpasste sie um neun Zehntel. Mit ihren 12,20 Zählern am Barren trug sie einiges dazu bei, dass die Schützlinge von Jugendnationaltrainerin Claudia Schunk (Altrip) an diesem Gerät die drittbeste Wertung erhielten (25,299). Am Balken wurden sie Fünfte (24,599).

„Ein super Ergebnis. Das Trio hat es in Anbetracht der Umstände sehr gut gemacht“, lobte Schunk ihre Schützlinge, denn auch Helen Kevric (Stuttgart) konnte wegen einer Fußverletzung nicht ihr volles Programm zeigen. sd