Stine Kurz bereit für Südafrika

Bhubaneswar. Wertvolle Erfahrungen vor der U 21-Juniorinnen-WM in Südafrika (1. bis 12. April) hat Stine Kurz vom Mannheimer HC bei zwei Einsätzen mit den deutschen Hockey-Damen in Indien gesammelt. In der FIH Pro League traf die DHB-Auswahl, die sich letztlich aus dem U-21-Nationalteam für Südafrika zusammensetzte, zwei Mal auf den Gastgeber und landete dabei Achtungserfolge.

So gelang dem jungen DHB-Team im ersten Spiel ein 1:1. Im anschließenden Penaltyschießen sorgten Pauline Heinz und Sara Strauss mit einem 2:1-Erfolg für den Extrapunkt. Auch Spiel zwei endete nach regulärer Spielzeit mit 1:1, der Penalty-Shootout ging diesmal allerdings mit 3:0 an Indien. and

