Stiller Kenner des Sports

Heidelberg. Er erlebte die erste deutsche Meisterschaft des Mannheimer ERC 1980 hautnah mit und kannte die späteren Tennis-Weltstars Steffi Graf und Boris Becker bereits, als diese ihre ersten Schritte im damaligen Leistungszentrum in Leimen gingen. Selbst im Mittelpunkt stehen wollte Jörg Schäufele (Bild) dagegen nicht. Mit seiner stets ruhigen und sachlichen Art war „schäu“ im oft hektischen Betrieb einer Sportredaktion aber immer die verlässliche Konstante. Der ehemalige stellvertretende Ressortleiter dieser Redaktion verstarb am vergangenen Wochenende in seiner Heimatstadt Heidelberg im Alter von 80 Jahren.

Beim „Mannheimer Morgen“ begann Schäufele am 1. Mai 1961 seine zweijährige Ausbildung zum Redakteur und wurde 1963 dann auch übernommen. Bis auf eine dreijährige Unterbrechung, während der sich der Rugby-Spieler und spätere Jugendtrainer einem Studium widmete, blieb der genaue Beobachter bis zu seinem Ruhestand ab 2005 durchgehend beim „MM“ und prägte dessen Sportberichterstattung über fast 40 Jahre maßgebend mit.

© red

Seine Spezialgebiete waren neben der Leichtathletik und olympischen Themen vor allem der MERC und die späteren Adler Mannheim, sein Vermächtnis blieb hier das Jubiläumsbuch „50 Jahre MERC“, das er 1988 mit Kurt Schaller verfasste. Zudem war er einer der besten Kenner der regionalen und nationalen Tennis-Szene, die in den 80er und 90er Jahren in der Kurpfalz schließlich ihr Epizentrum hatte. red