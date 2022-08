Stichling im Anflug auf die EM

Bochum. Auf nationaler Ebene hat Bianca Stichling in diesem Jahr alles abgeräumt, was es abzuräumen gibt. Deutsche Meisterin der Frauen in der Halle und im Freien, Deutsche Hochschulmeisterin und zuletzt im Bochumer Lohrheidestadion auch noch der Sieg bei der U23-Meisterschaft.

Hochspringerin Bianca Stichling hat 2022 viel Grund zur Freude.

Die Höhen bis 1,85 Meter nahm die ehemalige Leichtathletin der TSG 1862 Weinheim alle im ersten Anlauf, erst bei 1,87 m scheiterte sie. Ihre stärkste Konkurrentin Enatoh Blessing aus Berlin hatte 1,81 m stehen. Es läuft bei Stichling, die beim TSV Bayer 04 Leverkusen eine neue sportliche Heimat gefunden hat.

Und das größte Ereignis steht ihr wohl noch ins Haus: „Die offizielle Nominierung vom Deutschen Leichtathletik-Verband ist noch nicht raus. Aber so, wie es aussieht, werde ich wohl bei den European Championchips in München dabei sein dürfen. Das wäre mein erster Auftritt bei den Aktiven und dann noch bei solch einem Event – darauf freue ich mich riesig.“

Kurz vor dem Beginn der Corona-Pandemie zog es die Birkenauerin weg von ihrem Weinheimer Heimatverein und auf zu neuen Ufern. Seit Oktober 2020 gehört sie dem Werksclub in Leverkusen an, wo die 22-Jährige auch wohnt. Von dort aus sind es nur wenige Meter zum Trainingsgelände und zu ihrem Heimcoach Hans-Jörg Thomaskamp. „Das Umfeld hier ist professionell. Es passt einfach alles. Und anhand der Trainingsleistungen in diesem Jahr habe ich schnell gemerkt, dass es dieses Jahr hoch hinaus gehen kann.“

Traummarke geknackt

Schon bei der Hochsprung Gala in Weinheim kam sie auf 1,84 m, bei der Hallen-DM im März in Leipzig verbesserte sie kurz darauf ihre bisherige Bestleistung auf 1,86 m und holte den Titel. Nach einem Übergangsjahr, in dem sie ihre Technik von einem eher kurzen Anlauf und kraftorientiert Absprung auf einen verlängerten Anlauf und Schnelligkeit umstellte, hat sie sich offenbar gefunden.

Geich im ersten Freiluft-Wettkampf beim Springer-Meeting in Garbsen knackte sie die Traummarke von 1,90 m, in Berlin folgte der Deutsche Meistertitel mit 1,87 m im Freien. „Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich dachte schon, dass ich besser bin als 2021 und freue mich jetzt, dass es eine gewisse Konstanz gibt.“

Die würde die Frau, die in Köln studiert, gern auch am Wochenende über die Latte bringen, wenn ein weiteres Meeting in Wattenscheid ansteht. Und die 1,90 m zu Saisonbeginn möchte Stichling schon gern wieder bestätigen. „Am liebsten natürlich bei den European Championchips in München.“ Am Freitag, dem 19. August startet im Olympiastadion die Qualifikation, das Finale findet am 21. August an gleicher Stelle statt. Egal wie es für Bianca Stichling ausgeht, dieses Erlebnis und diese Erfahrung wird ihr keiner nehmen.