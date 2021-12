Stefan Pohls Hunger auf die „knusprigen“ Teufel

Hirschberg. Mit drei Siegen in Folge und dem überraschenden Coup beim TuS Dansenberg hat Handball-Drittligist TVG Großsachsen zuletzt ein paar Ausrufezeichen in der Staffel F der 3. Liga gesetzt und fährt deshalb mit einem gesunden Selbstbewusstsein zum Hirschberger Ortsderby am Sonntag (17 Uhr) zur SG Leutershausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die SGL ist mit zuletzt 12:0 Punkten in Folge natürlich in überragender Form. Aber, die Teufel sehen knusprig aus und wir haben verdammt großen Hunger. Wir fahren nach Leutershausen um zu gewinnen“, hat TVG-Trainer Stefan Pohl vor dem Drittliga-Derby offenbar einen besonders großen Schluck vom Zaubertrank genommen. Doch vor dem immer wieder brisanten Nachbarschaftsduell gehört Klappern natürlich zum Handwerk und dass Leutershausen die Favoritenrolle zukommt wird selbst im Lager der „Saasemer“ niemand bezweifeln wollen. Schon im Hinspiel setzte sich der Ex-Bundesligist mit 29:25 beim TVG durch.

„In diesem Derby gelten aber andere Gesetze“, sind sich die Leutershausener bewusst. „Großsachsen ist nicht abzuschreiben, der Rückstand auf die vor der Abstiegsrunde rettenden Plätze beträgt nur vier Punkte“, verweisen die Roten Teufel in einer Pressemitteilung auf die Qualitäten des Gegners. Doch auch die SGL strotze vor Selbstbewusstsein – nach einer langen Siegesserie von sechs Spielen in Folge.

„Nach den zuletzt guten Leistungen besteht natürlich eine große Vorfreude auf das Derby. Trotzdem geht es hier auch nur um zwei Punkte“, sagt der Sportliche Leiter des TV Germania, Thomas Zahn. „Wir müssen schauen das wir schnellstmöglich weitere Zähler sammeln, denn wenn die Saison aufgrund der Pandemie abgebrochen wird, zählt die zu diesem Zeitpunkt aktuelle Tabelle“, denkt Zahn auch ein Stück „vom Ende her“, hat nun aber vor allem den Sonntag im Blick.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Bis auf die beiden Langzeitverletzten Benedikt Meiser und Marius Schneider können wir in dieser Saison das erste Mal nahezu in Vollbesetzung antreten. Darüber freue ich mich besonders. Mal sehen, was wir holen können.“

Entsprechend hofft der TVG auf etwas Zählbares gegen den Abstieg, während Leutershausen zuletzt ihre Ambitionen Richtung Aufstiegsrunde unter Beweis stellte. Auch beim Nachholspiel in Haßloch am Mittwochabend, mit dem die Roten Teufel ihre Vorrunden-Serie komplettierten, ließ sich die SGL nicht stoppen und setzte sich souverän mit 30:24 (19:10) durch.

Im TSG-Sportcenter bestachen die Bergsträßer nicht nur durch ihre individuelle Klasse, sie zogen den Gastgebern auch durch die einmal mehr stabile Abwehr schon vor der Pause den Zahn. Allein im ersten Durchgang verzeichnete Leutershausens Torwart Alexander Hübe zwölf Paraden. Der stabile Mittelblock – egal ob mit Lars Röller, Sven Schreiber oder Philipp Ulrich bestückt – provozierte elf Ballverluste der Pfälzer. Bis auf eine vierminütige Torflaute, die nach dem frühen 5:0 für die SGL zum 5:4 führte, hatten die Gäste vor 220 Zuschauern auch in der Offensive alles im Griff.

Ob der hohen 19:10-Pausenführung kam die SGL nicht ganz so konzentriert aus der Kabine zurück. Zu unvorbereitet wurden jetzt die Angriffe vorgetragen. Erst ein Siebenmeter von Gianluca Pauli zum 20:13 (36.) brach den Leutershausener Torbann und die SGL hielt die Gastgeber stetig auf Abstand. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3