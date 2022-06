Die Größe des Teams, mit dem die MTG Mannheim an den deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Berlin teilnimmt, ist mit 25 Personen stattlich. „Und leistungsstark“, wie Leistungssportchef Rüdiger Harksen betont. „Das Olympiastadion ist eines der schönsten der Welt und immer wieder eine Attraktion. Außerdem ist unsere DM eingebettet in „Die Finals“ - ein Leckerbissen für alle Sportfans, auch was die Sendezeiten im Fernsehen betrifft“, hofft der Mannheimer auf positive Impulse. „Ich erwarte eine sehr spannende Meisterschaft.“

Für Prickeln soll natürlich auch das MTG-Team sorgen, in dem mit den verletzten Ricarda Lobe (Hürden-Gold 2021) und Hannah Mergenthaler (400 m) zwei Olympionikinnen von Tokio fehlen. Schon am Donnerstag startete vor dem Brandenburger Tor das Kugelstoßern mit Yemisi Ogunleye. Die 23-jährige Überraschungsdritte 2021 hätte beinah wieder einen Coup gelandet. Zur Halbzeit lag die Drehstoßtechnikerin mit Saisonbestweite 17,56 m noch auf Platz drei, hatte dann einen leider nicht gültig gegebenen noch deutlich besseren Versuch, steigerte sich noch auf 17,63 m und wurde hervorragende Vierte. Die Medaillen machten die drei Topfavoritinnen Sara Gambetta (Halle/18,67) Katharina Maisch (Erzgebirge/18,62) und Julia Ritter (Wattenscheid/18,25).

Am Freitag griff ihr 25-jähriger Disziplinkollege Cedric Trinemeier ins Geschehen ein. „Gute Finalchancen“ hatte Harksen dem Neunten der Bestenliste (18,69 m) eingeräumt. Mit einer Saisonbestweite von 18,91 m landete Trinemeier auf dem sechsten Platz.

Ein absoluter Höhepunkt der Titelkämpfe wird der Sprint sein. Auch aus MTG-Sicht, denn die beiden in Mannheim lebenden und trainierenden Hamburger Owen Ansah (10,08) und Lucas Ansah-Peprah (10,11) führen die Bestenliste vor Julian Wagner (Thüringen, 10,12) und Kevin Kranz (Wetzlar, 10,18) an. „Ich kann mich nicht erinnern, wann jemals bereits im Juni das Niveau so hoch war“, freut sich Harksen auf die 100 Meter (Sa., Finale 19.15)

„Gut drauf“, ist so Coach Michael Manke-Reimers, Routinier Patrick Domogala. „Er peilt auf 100 m die 10,35 sec an, am Sonntag auf 200 m die 20,80 sec.“ Damit hätte der 29-Jährige eine Finalchance. Neun Jahre jünger ist Robin Ganter, der ebenfalls auf beiden Sprintstrecken angreift. Vor allem aber wollen er, „Domo“, Timo Lange und Jonas Kriesamer in der 4x100-Meter-Staffel (So., 10.40 Uhr) den favorisierten Quartetten eine harte Nuss zu knacken geben. „Nach Jahren der Enthaltung visieren wir eine Medaille an“, sagt Manke-Reimers, der das Team zusammen mit Harald Ganter vorbereitet hat. Mit 40,77 sec ist die MTG Vierter der Rangliste, Leverkusen ist mit 40,72 sec nicht weit entfernt. Vorne liegen Berlin (40,63) und Münster (40,64). „Es wird schwer, aber nicht unmöglich“, setzt Manke-Reimers auf seine schon oft unter Beweis gestellte Fähigkeit, eine Staffel auf den Punkt zur Höchstleistung zu bringen.

Wessoly will zur WM

Sogar zwei MTG-Teams starten über 4x100 m bei den Frauen (So, 10.10 Uhr). Allerdings nicht - wie schon so häufig - als Goldanwärterinnen. „Es sind perspektivische Quartette“, schränkt Harksen die Erwartungen ein. Trainer Valerij Bauer könnte im ersten Team auf Lisa Nippgen, Daniela Wenzel sowie die jungen Emilie Meier und Lorina Hertlein setzen. Zudem bieten sich die Dreisprung-Juniorinnen Ruth Hildebrand und Fehintola Oladejo an.

Schwer wird es Lisa Nippgen im Einzel über 100 m haben (Sa., Fin. 18.30 Uhr). „Sie hat bei Deutschen zwar immer gut performt, war aber gesundheitlich angeschlagen“, hofft Harksen dennoch, dass sie nach ihrer schweren Muskelverletzung kurz vor den Olympischen Spielen in Tokio den Favoritinnen um Titelverteidigerin Alexandra Burghardt Paroli bieten kann. Aufsteigende Form hatte zuletzt 200-Meter-Spezialistin Jessica-Bianca Wessolly (So. Fin. 18.22 Uhr). Letzte Woche holte sie sich mit einem Sieg in Kopenhagen mit Saisonbestzeit 23,39 sec Selbstvertrauen. „Sie möchte aufs Treppchen und sich für die WM qualifizieren, ich bin guten Mutes“, baut Coach Manke-Reimers auf die Wettkampfstärke der 25-jährigen deutschen Hallenmeisterin. Auch sein Hürden-Schützling Yannick Spissinger - aktuell Fünfter der Rangliste mit 13,96 sec - peilt als Hallen-Vizemeister das Podest an (Sa., Fin. 18.40 Uhr).

Die größten Medaillenchancen hat Speerwerfer Andreas Hofmann. Vor ihm rangiert nur Julian Weber (89,54 m). Mit 87,32 m hat der MTG’ler die WM- und EM-Norm frühzeitig abgehakt. (Sa. 18.07 Uhr). Auch mit Stabhochspringerin Jacqueline Otchere muss gerechnet werden. 2021 genügten 4,30 m zum Titel, ihre Bestleistung 2022 ist bisher 4,35 m.