Start-Ziel-Sieg in Musbach

Neustadt. Nina Heidemann vom TSV Amicitia Viernheim und Julian Erhardt (Triathlon Grassau) haben den Mußbach Triathlon und damit das Auftaktrennen des BASF Triathlon-Cup Rhein-Neckar (TCRN) 2022 für sich entschieden. Beide konnten sich in der Pfalz über einen Start-Ziel-Sieg in der Sprintdistanz über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad und dem abschließenden 5000-Meter-Lauf freuen.

Bereits am Sonntag, 12. Juni, fällt der Startschuss zum Maxdorfer Triathlon mit einem Rennen über die Mitteldistanz. Nach einer kurzen Verschnaufpause folgen im Juli und August die rechtsrheinischen Wettbewerbe. Am 17. Juli wird der HeidelbergMan 2022 gekürt. Am 23. Juli folgt der Römerman in Ladenburg. Den Abschluss bildet wie immer der V-Card Triathlon in Viernheim – dieses Mal am 27. August. red

