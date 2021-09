Start nach Maß für Leutershausen

Pforzheim. Die Handballer der SG Leutershausen haben zum Start in die neue Drittliga-Saison bei der TGS Pforzheim mit 26:23 (13:13) gewonnen.

Früh führten die Gastgeber mit 5:2, bekamen dann noch einen Siebenmeter, aber SGL-Torhüter Alex Hübe parierte und es folgte die Wende. Die Roten Teufel von der Bergstraße waren plötzlich im Spiel und übernahmen die Führung. Für die Pforzheimer kam es noch schlimmer, denn Florian Taafel knickte um, der Rückraum-Spieler musste verletzt auf der Tribüne Platz nehmen. „Das war für Pforzheim eine ganz schwierige Situation“, sagte SGL-Trainer Marc Nagel nach dem packenden Duell.

Kevin Bitz (links) erzielte zwei Treffer für die SGL. © Binder

Aber die TGS blieb dennoch dran. Die SGL schaffte es in der ersten Halbzeit nicht, sich abzusetzen – im Gegenteil. Sekunden vor der Pausensirene lag die SGL zurück, trotz mehrerer Blocks von Lars Röller, einiger Tore von Sven Schreiber und Lucas Bauer.

Nagel brachte Neuzugang Teo Beganovic. Der slowenische Mittelmann kam auf die Platte, sagte einen Spielzug an, den er selbst mit dem Ausgleich zum 13:13 beendete.

Lucas Bauer glänzt

In der zweiten Halbzeit kamen erneut die Gastgeber besser ins Spiel, erarbeiteten sich wieder einen Zwei-Tore-Vorsprung, bevor die SGL erneut herankam. „Die Pforzheimer Mannschaft hat uns alles abverlangt. Sie hat sehr unangenehm gespielt“, sagte Nagel.

Kapitän Niklas Ruß war es, der in der 47. Minute zum 20:19 traf. Zunächst blieb die TGS dran, aber rund vier Minuten vor Schluss schaffte es die SGL, sich auf drei Tore abzusetzen. In den Schlussminuten sicherten Hübe, die Abwehr und der Pfosten den Sieg. „Wir sind mehr als zufrieden mit den zwei Punkten. Ich habe es der Mannschaft vorher gesagt, seit Dezember 2019 haben wir kein Auswärtsspielmehr gewonnen“, sagte ein glücklicher Nagel nach dem Spiel. Wo normalerweise das Kollektiv im Vordergrund steht, stach ein Spieler hervor: Lucas Bauer. Acht Würfe, acht Treffer – was für ein Pflichtspiel-Einstand für den neuen Rechtsaußen. „Er hat ein Jahr lang kein Handball gespielt. Er kam im Februar zu uns und hat ein unglaubliches Trainingspensum absolviert. Heute hat er sein bestes Spiel gemacht“, lobte Nagel.

Und was sagte der 25-jährige Bauer selbst zu seiner Leistung? „Erstmal ist es ganz wichtig, dass wir das Ding gewonnen haben. Die gute Stimmung im Team hat uns den Sieg gesichert. Ich bin mit mir auch zufrieden.“

Keine Frage; So kann es weitergehen für die SG Leutershausen. Am besten am kommenden Samstag in der eigenen Halle gegen die zweite Mannschaft der HSG Friesenheim-Hochdorf. wn/ü

Tore für die SG Leutershausen: Bauer (8), Pauli (5/4), Schreiber (4), Ruß (3), Bitz (2), Röller (2), Beganovic (2).