Start mit Licht und Schatten

Dennach. Mit einem Sieg und einer Niederlage sind die Faustballerinnen des TV Käfertal in die neue Freiluft-Saison der 1. Bundesliga Süd gestartet. Gegen den Aufsteiger ASV Veitsbronn setzten sich die TVK-Frauen in Dennach mit 3:1 (12:14, 12:10, 11:6, 11:8) durch und hatten aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse nur im ersten Satz Probleme mit dem Neuling. Gegen Ausrichter TSV Dennach kassierten die Mannheimerinnen dann allerdings ein klares 0:3 (4:11, 8:11, 3:11).

Am Sonntag sind die TVK-Damen dann am zweiten Spieltag beim TV Segnitz gefordert und wollen in Hin- und Rückspiel gegen die Gastgeberinnen aus Unterfranken die nächsten Punkte einfahren. red