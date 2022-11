Starker TG-Auftritt

Meßstetten. Die Turnerinnen der TG Mannheim erlebten beim letzten Wettkampftag der 1. Bundesliga einen Glücksmoment nach dem anderen. Sie wurden nach sturzfreien Durchgängen an allen Geräten Dritte (185,65 Punkte) hinter dem MTV Stuttgart (188,74) und dem TZ DSHS Köln (185,75) und verbesserten sich in der Tabelle auf Rang fünf. Stuttgart sicherte sich den Einzug in das Liga-Finale der Top-Vier, zu denen noch Köln, die TG Karlsruhe-Söllingen (5. in Meßstetten) und der TSV Tittmoning (4.) gehören.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich bin so stolz auf die Mädchen. Sie haben in einer super Atmosphäre einfach toll gekämpft und sich gegenseitig gepusht“, freute sich Trainerin Narina Kirakosjan über den unerwarteten, ja historischen Erfolg. Historisch deshalb, weil sich Kirakosjan nicht daran erinnern kann, dass eine Riege aus dem Mannheimer Leistungszentrum im Oberhaus jemals sturzfrei durch einen kompletten Wettkampf durchkam. sd