Starke Liang zu wenig

Madison. Bei der Eishockey-WM der U-18-Juniorinnen in Madison (USA) hat Deutschland den Abstieg in die Division I hinnehmen müssen. In der „Best of three“-Relegationsserie gegen die Schweiz hatte die DEB-Auswahl Spiel eins knapp mit 0:1 verloren, im zweiten Duell setzte es eine 3:7-Schlappe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim 3:7 markierte Lola Liang von den Mad Dogs Mannheim ihr drittes Turniertor, damit war sie beste Torjägerin des DEB-Teams, das in der Gruppenphase die Schweiz durch einen Liang-Treffer noch mit 1:0 bezwungen hatte. Niederlagen gegen Tschechien (2:6) und die Slowakei (2:6) führten aber in die Relegation. Vom Mad-Dogs-Quartett war auch Yvette Reichelt mit einem Tor erfolgreich, Sofia Thierolf Fernandez und Martina Schrick gingen leer aus. and