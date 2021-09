Mannheim. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die Basketballer der SG Mannheim haben in der Regionalliga Südwest einen Traumstart hingelegt. Beim Heimdebüt bezwang die Mannschaft von Coach Chris Cummings in der GBG Halle im Herzogenried die Bona Baskets Limburg mit 85:77 (36:38). Jeremy Ingram war mit 33 Punkten Topscorer der Mannheimer, die im dritten Viertel die Begegnung entschieden.

„In der ersten Hälfte war es ein offenes Spiel“, befand SG-Trainer Cummings nach dem zweiten Saisonerfolg. Nach den ersten zehn Minuten führte die SG mit 20:16. Die Limburger, bei denen Keith Eugene Sherrill jr. mit 26 Punkten bester Schütze war, lagen dafür zur Halbzeitpause mit zwei Zählern vorne.

Auch Mathias Meier war zwölf Punkten ein Faktor bei der SG Mannheim. © Pix

Doch die SG kam stark aus der Kabine. Vor allem in der Defensive schalteten die Mannheimer im dritten Viertel einen Gang höher. Ingram hatte auch in der Abwehr starke Szenen, beendete die Partie mit acht Rebounds, davon sechs in der Defensive, sowie einem Ballgewinn. Alexander Kuhn (27 Punkte und zehn Rebounds) zeigte ebenfalls eine ganz starke Leistung. Auch Mathias Meier (12 Punkte, sieben Rebounds) und Davd Scheffels, der drei wichtige Ballgewinne hatte, waren Faktoren bei den Mannheimern.

„Nicht in Ekstase geraten“

Nach dem dritten Viertel lagen die Mannheimer 64:53 vorne. „Im Schlussabschnitt haben wir uns durchgekämpft und den Sieg verteidigt“, sagte Coach Cummings nach dem 85:77. Der SG-Trainer machte aber trotz des zweiten Saisonsiegs am vergangenen Sonntag klar: „Wir sollten nun nicht in Ekstase geraten. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Mein Ziel ist es, dass wir unsere tägliche Arbeit machen. Wir werden am Ende sehen, was in Sachen Tabellenstand herauskommt.“ Am Sonntag muss die SG um 17 Uhr bei BBU ’01 Ulm antreten. Die Schwaben haben bislang ein Spiel absolviert und das gleich verloren.

SG Mannheim: Ingram (33), Kuhn (27), Meier (12), Kaufhold (6), J. Hartinger (5), Kalocai (2), Scheffels, S. Hartinger, Siebenhaar, Bluhm, Almenäs, Hempel. bol