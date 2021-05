Stabile Lage trotz Verlusten

Stuttgart. Die Suche nach einem zweiten Investor zieht sich weiter hin, dennoch ist der VfB Stuttgart bisher nach eigenen Angaben mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen. Zwar habe der Fußball-Bundesligist durch die Pandemie etwa 45 Millionen Euro an Verlusten hinnehmen müssen, erklärte der Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger am Donnerstag. Bei der Liquidität habe der letztjährige Aufsteiger, dem die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Februar einen 25 Millionen Euro hohen Hilfskredit bewilligt hatte, jedoch eine sehr gute Basis. Und unterscheidet sich damit von manch anderem Proficlub. „Die Lage ist stabil bei uns“, betonte Hitzlsperger.

Zudem soll noch im Laufe dieses Jahres der schon längere Zeit gesuchte zweite Investor für die Profifußball-AG des VfB gefunden sein. Er sehe es als realistisch an, dass noch bis zum Jahresende neben Ankerinvestor Daimler ein zweites Unternehmen Anteile an der Aktiengesellschaft erwerben werde, meinte Hitzlsperger. Das würde weitere Millionen in die Kasse spülen.

Etat wird abgesenkt

Dennoch werde der Etat für die Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison nach der Bundesliga-Rückkehr mit erfrischendem Fußball und Rang neun sportlich überzeugte, in der kommenden Spielzeit niedriger ausfallen. Außerdem soll ein deutliches finanzielles Plus in der anstehenden Transferperiode die Lage weiter verbessern. „Wir brauchen auch Verkaufserlöse“, erklärte Hitzlsperger. So steht Torwart Gregor Kobel offenbar vor einem Wechsel zum DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund. Als Ersatz soll Sportdirektor Sven Mislintat ein Auge auf Florian Müller geworfen haben. Der 23-jährige Schlussmann war zuletzt vom FSV Mainz 05 an den SC Freiburg ausgeliehen und würde im Vergleich zu Kobel etwa die Hälfte an Ablöse kosten.

Weitere Verkaufskandidaten sind unter anderem Verteidiger Marc Oliver Kempf, der eine Verlängerung seines bis 2022 laufenden Vertrags kürzlich abgelehnt hat, sowie der argentinische Nationalstürmer Nicolas Gonzalez. Auch Torjäger Sasa Kalajdzic hat einen Wechselwunsch zuletzt nicht ausgeschlossen.

Es werde aber keinen Ausverkauf geben, erklärte Hitzlsperger. Denn „klar ist, dass wir ein paar Spieler haben, die das Niveau heben“. Gebe man zu viele davon ab, sei es schwer, den Qualitätsverlust zu kompensieren. Daher müssten sich die Ab- und Zugänge „die Waage halten“. Denn der VfB sei weiter ehrgeizig. „Wir wollen weiter so Fußball spielen und wir wollen uns in der Bundesliga etablieren.“ dpa