St. Pius verpasst Sprung auf Rang drei

Mannheim. Spielabsagen, Nachholpartien und Unmut bei einigen Teams prägen weiter die Tischtennis-Runde. Die Verbandsliga-Damen der DJK Vogelstang-Käfertal bestritten zuletzt gleich zwei Spiele in einer Woche. „Allerdings waren unsere beiden Begegnungen wieder die einzigen Partien, die in der Liga überhaupt gespielt wurden, da alle anderen Mannschaften nicht angetreten sind“, sagte Teamsprecherin Heike Czech. Die DJK-Damen gewannen nach dreieinhalb Stunden hartem Kampf bei der SG Heidelberg-Wiesloch knapp mit 8:6.

„Das war insgesamt eine tolle geschlossene Mannschaftsleistung, bei der das Glück auf unserer Seite war“, sagte Czech. Zu Beginn punktete das Mannheimer Doppel Sabine Lehr/Czech. Das DJK-Duo Melanie Pahl/Kerstin Sommer verlor dagegen ihre Partie. Im Einzel siegten dann für die Mannheimerinnen Lehr, Pahl und Heike Czech je zweimal und Kerstin Sommer steuerte einen weiteren Sieg zum 8:6 bei.

Am Samstag kamen die DJK-Damen dann zu Hause zu einem 7:7 gegen die abstiegsbedrohte SG Seckach-Schefflenz gespielt. „Die Spitzenspielerin von Seckach, Dorothea Edelmann, gewann zwar ihre drei Einzel, doch wir konnten viele Punkte gegen den Rest der Schefflenzer Mannschaft machen“, sagte Czech. Pahl/Sommer gewannen ihr Doppel, Lehr/Klumb verloren zu Beginn der Begegnung. Im Einzel gewannen Sabine Lehr, Kerstin Sommer und Melanie Pahl je zweimal. „Ersatzspielerin Christine Klumb ging leider leer aus.“ Mit dem Punktgewinn waren die Mannheimerin dennoch zufrieden. „Im Moment belegen wir den unter diesen Umständen hervorragenden dritten Tabellenplatz. Das ist eine super Sache“, erklärte Czech.

In der Herren Verbandsklasse Nord hat die DJK St. Pius den Sprung auf den dritten Platz in der Liga verpasst. Die Neuhermsheimer unterlagen auswärts dem FC Külsheim mit 5:9 und bleiben damit auf Rang vier. Nach oben geht für die DJK nichts mehr. Zugleich müssen die Neuhermsheimer aber auch den Abstieg nicht mehr fürchten.

Derby nach der Osterpause

In Külsheim lag St. Pius nach den Doppeln mit 1:2 hinten. In den Einzeln unterliefen der DJK-Truppe zunächst zu viele Patzer. Dann kam noch Pech hinzu. Klaus Joner und Patrick Merz verloren ihre Partien unglücklich nach fünf Sätzen. Külsheim führte mit 6:2. Rudolf Batz und Spitzenspieler Sebastian Tiemann brachten die Neuhermsheimer noch einmal auf 4:6 heran. Doch in der Folge gelang nur noch Mertz ein Erfolg. Tabellenschlusslicht Külsheim schaffte letztlich die Überraschung, bleibt aber weiter am Ligaende.

Nach der Osterpause empfängt die DJK St. Pius am Samstag, 23. April, zu Hause um 18.30 Uhr, die DJK Vogelstang/Käfertal II zum Derby. Während die Neuhermsheimer befreit aufspielen können, bräuchte die DJK II schon noch die Punkte, denn derzeit ist Käfertal/Vogelstang nur Tabellensiebter. Der Ligaachte, SV Adelsheim, der nach aktuellem Stand in die Relegation müsste, hat nur einen Punkt Rückstand auf die Mannheimer. bol

