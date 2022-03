St. Pius festigt vierten Platz

Mannheim. Vier Punkte holten die Tischtennis-Akteure der DJK St. Pius am vergangenen Wochenende. Die Neuhermsheimer haben damit den vierten Tabellenplatz in der Verbandsklasse gefestigt und könnten bei einem Sieg in ihrem Nachholspiel mit dem Ligadritten TTG EK Oftersheim (19:9 Zähler) nach Punkten gleichziehen. Die Mannschaft um Spitzenspieler Sebastian Tiemann erkämpfte sich zunächst ein 8:8 beim SV Adelsheim. Allerdings war für die Neuhermsheimer noch mehr als ein Unentschieden drin. Die DJK führte nach den Doppeln mit 2:1 und hatte beim Stand von 8:6 die Chance, alle beiden Punkte mit nach Hause zu nehmen. Daniel Serr unterlag aber nach fünf Sätzen in seinem zweiten Einzel. Und das Schlussdoppel Tiemann/Wigand verspielte eine 2:1-Satzführung und gab das entscheidende Spiel mit 2:3 ab. So blieb es bei dem einen Zähler.

Besser machten es die Neuhermsheimer dann einen Tag später in eigener Halle. Gegen den Ligafünften TTC Hockenheim feierte St. Pius einen souveränen 9:2-Sieg. Das vordere Paarkreuz Tiemann/Wigand gewann das Doppel und beide DJK-Spitzenspieler hatten keine Probleme. Die weiteren Punkte für St. Pius steuerten Aaron Heinz, Moritz Müller mit jeweils einem Einzel- und einem Doppelsieg sowie Benjamin Öhlschläger bei.

Der Neuhermsheimer Ligarivale DJK Käfertal/Vogelstang II unterlag dem TTV Weinheim-West II klar mit 2:9. Paul Rebsam feiert zwei Siege, aber das war insgesamt zu wenig. Die Käfertaler haben damit nur noch einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Herren-Verbandsligist DJK Käfertal/Vogelstang spielt am Freitag, 20 Uhr, beim TTV Kleinsteinbach/Singen. bol