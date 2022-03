SSV in dünner Luft

Mannheim. Die Luft für den SSV Vogelstang ist in der Fußball-Kreisklasse A 2 weiterhin dünn. Zwar ist durch den Rückzug der SpVgg Türkspor Edingen die Zahl der Direktabsteiger geschrumpft, doch will man beim SSV natürlich auch die Abstiegsrelegation vermeiden. Nur drei Punkte aus den bisherigen fünf Rückrundenpartien sind dafür jedoch zu wenig, wie auch Neu-Trainer Argen Hartorian befindet.

„Es war definitiv mehr drin. Wir hatten eine starke Vorbereitung und sind als Mannschaft zusammengerückt. Unser Spiel nach vorne sieht auch ordentlich aus, nur in der Defensive haben wir noch Probleme.“ Wegen ständiger Coronafälle habe es sich zudem schwierig gestaltet, eine Viererkette einzuspielen, zudem zog sich Spielertrainer Hartorian selbst auch noch einen Kreuzbandriss zu. „Da müssen jetzt andere Verantwortung auf den Platz bringen“, schickt der SSV-Trainer einen Wink an seine erfahrenen Akteure.

Außenseiter gegen Feudenheim

SSV-Trainer Argen Hartorian fällt mit einem Kreuzbandriss aus. © Berno Nix

Dennoch liegt es weiterhin am Trainer, die Stimmung hochzuhalten und die Köpfe nach der jüngsten Niederlagen-Serie aufzurichten. „Im Training merkt man, dass die Jungs wissen, um was es geht. Wir versuchen deswegen auch, gute Laune reinzubringen“, so Hartorian.

Mit der DJK Feudenheim wartet am kommenden Wochenende ein dicker Brocken. Das Hinspiel musste der SSV aufgrund akuter Personalprobleme absagen. Dieses Mal wird der Tabellen-13. auf jeden Fall antreten. „Die DJK ist für mich neben dem SKV Sandhofen die stärkste Mannschaft der Liga. Wir müssen alle, auch die Spieler von der Bank, mit 100 Prozent dabei sein“, verlangt Hartorian.

Die Favoritenrolle nimmt DJK-Trainer Giuseppe Giordano gerne an, der den Gegner nicht am Tabellenstand messen will. Zudem fallen ihm vier Stammkräfte aus. „Ich kann die Mannschaft erst am Sonntagmorgen kurzfristig stellen“, so Giordano, der aber einen Dreier einplant. „Wir wollen uns auf Platz zwei festbeißen.“ wy