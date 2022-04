SRH Dämmer Marathon: Doppelrunde durch Mannheim statt Abstecher nach Ludwigshafen

Mannheim. Zwei Jahre musste der SRH Dämmer Marathon wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ausfallen, jetzt kehrt er am 14. Mai mit einigen Änderungen zurück: Erstmals seit 2005 werden Siegerin und Sieger auf einer Doppelrunde durch Mannheim ermittelt. Der Abschnitt durch Ludwigshafen entfällt. Grund der Maßnahme sind massive Preissteigerungen in allen Bereichen, aber insbesondere bei Verkehrssicherung und Absperrung der 42,195 km langen Marathonstrecke. Das teilte der Veranstalter am Donnerstag mit.

„Die Kosten für die gesamte Marathoninfrastruktur sind ins Unermessliche gestiegen“, sagt Christian Herbert von der veranstaltenden Agentur M3. Um die Kosten zu reduzieren, wird es nun eine Doppelrunde durch Mannheim geben. Es bleibt beim gewohnten Start und Ziel vor dem Mannheimer Rosengarten.

Lachendes und weinendes Auge

Herbert sieht die Streckenänderung ambivalent: „Die Strecke ist kein fauler Kompromiss, um Kosten einzusparen. Wir sind uns sicher, dass die Doppelrunde superschnell und hoch attraktiv ist“, sagt er. „Der Kurs ist topfeben, bietet lange Geraden und nur ganz wenige verwinkelte Abschnitte, während bislang unsere Läuferinnen und Läufer fünf Brückensteigungen nach und von Ludwigshafen überstehen mussten.“ Trotzdem werde der stimmungsvolle Ludwigshafener Teil bei vielen Teilnehmenden vermisst werden.

Die Doppelrunde in Mannheim führt zu längeren Sperrzeiten in verschiedenen Stadtteilen, die vom Marathon berührt werden, darunter Oststadt, Neuostheim und Seckenheim. Der Veranstalter will dem dadurch begegnen, dass er die Starts der verschiedenen Wertungen des Dämmer Marathons stark konzentriert. Los geht es um 17 Uhr mit dem Bambini-Lauf, um 19 Uhr wird der Marathon gestartet. Weitere Informationen gibt es unter www.daemmermarathon-mannheim.de.