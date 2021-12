SRC klarer Außenseiter

Viernheim. Der letzte Kampftag der außergewöhnlichen Saison steht am Samstag mit fünf Begegnungen in der Bundesliga Südost und in den nordbadischen Ligen an. Mit einigen Wacklern, aber letztlich mit einem regulären Abschluss kann der NBRV seine Runde in Oberliga, Verbandsliga und Landesliga beenden und in den Finals die drei Meister küren. Auch die Bundesliga schließt ihre Gruppenphasen regulär ab und will ab Januar mit den Endrundenkämpfen beginnen.

In der Bundesliga Südost waren die beiden nordbadischen Vertreter RKG Reilingen/Hockenheim und SRC Viernheim fast erwartungsgemäß chancenlos und belegen die Abstiegsränge. Jetzt ist bei beiden der Fokus auf eine sportlich attraktive neue Zweite Liga gerichtet.

Leistung soll stimmen

Die RKG Reilingen/Hockenheim tritt zum Abschluss beim Tabellenzweiten ASV Schorndorf an und möchte sich diesmal besser als beim 7:19 aus der Vorrunde verkaufen. Der SRC Viernheim empfängt den Deutschen Meister SV Wacker Burghausen und will sich ebenfalls mit einer guten Leistung von seinen Anhängern verabschieden (Samstag, 19.30 Uhr, Waldsporthalle)

Interessant wird es beim Rückkampf um den Titel in der Verbandsliga zwischen dem ASV Bruchsal und der Reserve des ASV Ladenburg zugehen. Das 19:14 der Bruchsaler kam erst durch die Streichung zweier Erstmannschaftsringer der Ladenburger zustande. Sollten die Gäste diesmal komplett und ohne nachträgliche Streichungen antreten, ist ihnen eine Revanche für die erlittene Heimniederlage zuzutrauen. (Samstag, 20 Uhr, ASV-Halle). T.P.

