SRC auf großer Reise

Viernheim. Zum Abschluss der Vorrunde in der Bundesliga Südost muss Aufsteiger SRC Viernheim bis zur österreichischen Grenze reisen, um sich dem Deutschen Meister SV Wacker Burghausen zu stellen. Trainer Michael Böh ist um diese schwere Aufgabe gewiss nicht zu beneiden. Die Südhessen werden versuchen, erneut mit viel Herz und Engagement in die einzelnen Kämpfe zu gehen und die wohl unvermeidliche Niederlage in Grenzen zu halten. Der Blick der Verantwortlichen geht bereits ins nächste Jahr, wenn es wieder eine zweite Bundesliga geben soll und die Mannschaft dann auch auf Augenhöhe mit der Konkurrenz sein wird.

Zum Beginn der Rückrunde erwartet die Mannschaften in der Regionalliga gleich ein Doppelkampftag mit Begegnungen am Samstag und Montag (Allerheiligen). Hier haben alle drei nordbadischen Teams zunächst Heimrecht. Der KSV Schriesheim empfängt die RG Hausen-Zell und würde sich gegen den Zweiten gerne für die Vorrundenniederlage revanchieren (Samstag, 19.30 Uhr, KSV-Halle). Der ASV Ladenburg hat die WKG Weitenau-Wieslet zu Gast, die zum Saisonstart knapp mit 16:14 bezwungen wurde (Samstag, 20 Uhr, Lobdengauhalle). Der ASV reist dann am Montag zum KSV Tennenbronn, mit dem man im Hinkampf so einige Probleme hatte, bevor der 18:14-Erfolg „unter Dach und Fach“ war. Der KSV Schriesheim hat mit dem KSV Rheinfelden noch eine Rechnung aus der unglücklichen 13:15-Niederlage der Vorrunde offen und hofft, mit einem Sieg den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen zu können. (Montag, 17 Uhr, KSV-Halle)

In der Oberliga Gruppe B tritt Tabellenführer KG Laudenbach/Sulzbach beim RSC Eiche Sandhofen an und wird auch dort gewiss „nichts anbrennen lassen“. (Samstag, 20 Uhr, Schulturnhalle) TP