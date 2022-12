Srbija sitzt Rheinau im Nacken

Mannheim. Der FK Srbija Mannheim ist dran. Dran am Liga-Primus Rheinau und damit dran am Traum vom direkten Wiederaufstieg. Nur ein Zähler trennt den Tabellenzweiten von den Rot-Weißen aus Rheinau: Srbija geht auf Tuchfühlung.

Mit sieben Siegen in Serie setzten die Verfolger zuletzt ein klares Statement, beim 9:1 am Wochenende gegen Türkspor Hochstätt schoss sich der Tabellenzweite gar in einen Torrausch. Mittendrin: FK-Stürmer Luka Stanisic. Der 29-Jährige konnte sich beim Kantersieg zwar nicht in die Torjägerliste eintragen, überzeugte beim Schützenfest aber mit zahlreichen Vorlagen.

„Das war mal wieder eine geniale Mannschaftsleistung. Wir sind nach wenigen Minuten in Rückstand geraten und haben danach souverän das Blatt gewendet und unsere Qualität gezeigt“, freut sich Stanisic über den Dreier und ist voll des Lobes für einen seiner Sturmkollegen. Vuk Spanovic traf beim Türkspor-Sieg gleich fünffach, jeder seiner Treffer bekam dabei die Note: Sehenswert. „Ich freue mich sehr für ihn. Er war in dieser Saison nicht immer glücklich mit seinen Einsatzzeiten, jetzt hat er endlich gezeigt, dass er uns enorm helfen kann“.

„Wir wollen den maximalen Lohn“

Luka Stanisic strotzt ebenfalls vor Selbstvertrauen. Er selbst konnte in dieser Saison schon elfmal den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbringen und spricht das aus, was die Konkurrenz nur vage andeutet: „Ja, ich persönlich will aufsteigen. Der Verein hat den Wiederaufstieg zwar nicht als Ziel ausgegeben, mit dieser Qualität in der Mannschaft ist das aber möglich. Wir spielen eine gute Saison und wollen dafür auch den maximalen Lohn einfahren“.

Dabei begann die Saison für Srbija zunächst holprig. Gegen die direkte Konkurrenz aus Rheinau (0:2) oder Lindenhof (2:4) fuhr die Elf um Stanisic gar zwei Niederlagen ein. „Wir haben Zeit gebraucht, um uns als Team zu finden. Es gab vor der Saison einen enormen Umbruch, viele neue Spieler sind dazu gekommen. Jetzt sind wir aber endlich in der Spur“, so Stanisic, der selbst zu den Srbija-Zugängen zählt. Über sechs Jahre spielte der 29-Jährige schon für den Verein, stieg von der A-Klasse bis in die Landesliga auf, dann suchte er sein Glück ausgerechnet bei Rot-Weiß Rheinau. Unter dem damaligen Trainer Brandenburger fiel der Stürmer jedoch in Ungnade und kam nicht mehr zum Einsatz.

„Der Coach hatte irgendwie andere Vorstellungen. Ich hege aber keinen Groll gegen Rheinau und habe damit abgeschlossen“, blickt Stanisic zurück, kann sich einen Seitenhieb in Richtung Ex-Verein dennoch nicht verkneifen. Den kürzlichen Rücktritt von Rheinau-Coach Peter Brandenburger kann der Goalgetter nicht verstehen: „In der vergangenen Saison lief es zeitweise schlechter, da wurde nicht am Trainer gerüttelt. Jetzt spielt Rheinau eine grandiose Saison – das ist alles schon sehr eigenartig.“

Am Sonntag gegen den VfR II

Bei Srbija fühlt sich der Stürmer nun wieder pudelwohl und zeigt das auch auf dem Platz. „Hier bin ich daheim. Es gab im Sommer gute Gespräche mit den Verantwortlichen, da war schnell klar, dass ich wieder komme“. Die nächste Aufgabe mit seinem Herzensverein: Der VfR Mannheim II (Sonntag, 14 Uhr).

Auch die Reservemannschaft des VfR liefert bis dato eine beachtliche Saison, rangiert auf dem vierten Platz und zeigt sich in ausgezeichneter Verfassung. „Da sind viele gute, junge Spieler in der Mannschaft. Wir müssen alles zeigen, spielen aber natürlich voll auf drei Punkte. Mit einem Sieg in die Winterpause zu gehen – das wäre wichtig. Wichtig, um weiter Druck aufzubauen und um weiter dranzubleiben“, sagt Stanisic kämpferisch.