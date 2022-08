Spürbare Aufbruchstimmung

Mannheim. Der SC Käfertal geht bereits in seine elfte Saison in Folge in der Kreisklasse A. Immer wieder schnupperte der Club an den Spitzenplätzen, den Sprung nach oben verbauten aber stets vorübergehende Übermannschaften oder aber die eigene Qualität reichte letztlich nicht aus. Seit Beginn dieser Saison steht Matthias Dehoust als neuer Trainer gemeinsam mit Ognyan Tsvetanov als dessen Assistent auf der sportlichen Kommandobrücke beim SC Käfertal – was Hoffnungen weckt. „Die Trainingsarbeit und wie beide sich engagieren und Ideen einbringen, ist schon beeindruckend“, schwärmt Peter Sebert aus der Sportlichen Leitung. „Die Spieler sind jetzt auch mehr gefordert, was das Läuferische angeht. Aber die Stimmung im Team ist gut, alles wird super angenommen.“

Es ist ein frischer Wind, den der ehemalige Profi des SV Waldhof und VfB Leipzig und der bestens und mit UEFA-B-Lizenz ausgebildete Bulgare in der Oberen Riedstraße entfacht haben. Es entsteht eine Aufbruchstimmung, die nicht selten schon eine Mannschaft zu Erfolgen und Höherem getragen hat. Auch wenn der Wert und Bedeutungsgehalt von Ergebnissen in Testspielen eher untergeordnet zu betrachten sind, so lassen die Siege gegen die Kreisligisten FC Hochstätt Türkspor (5:1) und MFC 08 Lindenhof (2:1) sowie die knappe Pokal-Niederlage gegen den SC Rot-Weiß Rheinau (2:3) aufhorchen. „Wir haben gute Spiele gezeigt, ich bin sehr zufrieden“, sagt Sebert, der daraus die Saisonziele für das Team ableitet. „Wir wollen unter die ersten vier, fünf Mannschaften kommen und immer auf Tuchfühlung zu ganz oben bleiben. Was mehr wird, nehmen wir gerne mit.“

„Können eine gute Rolle spielen“

Etwas defensiver geht hier Matthias Dehoust zu Werke, für den die Kreisklasse A II nach etlichen Jahren in seinem Heimatverein Germania Friedrichsfeld Neuland ist. „Ich kann die Liga noch nicht einschätzen. Ich kenne meine Mannschaft und kann nur wiedergeben, was die Leute sagen. Wir gehen davon aus, dass wir eine gute Rolle spielen können“, sagt Dehoust, der mit den Bedingungen, die er in Käfertal vorgefunden hat, mehr als zufrieden ist. „Es ist immer jemand da, es macht Spaß und die Jungs sind gut drauf. Wir haben eine zweite Mannschaft und eine breite Jugendarbeit dahinter. Die Infrastruktur ist einfach top.“

Neu zum Team gestoßen ist Le van Hieu, der vom FV 03 Ladenburg nach Käfertal gewechselt ist und bei dem Dehoust fast schon sicher mit einem Startelf-Platz rechnet. Jan Turra kam vom TSV Pfaffengrund und hat in der Vorbereitung ebenfalls schon seine Einsatzzeiten gehabt. Und auch Alexander Kraus, der von der SpVgg Wallstadt II kam, ist eine Alternative für die Stammplätze. Aufgrund eines Heimaturlaubs in Weißrussland hat der Defensivspieler aber einen großen Teil der Vorbereitung verpasst. Und dann sind da noch die bewährten Stammkräfte, bei denen man um Dennis Franzin nicht herum kommt.

„Er ist einfach ein genialer Kicker und man sieht ihm an, dass er schon höherklassig gespielt hat. Er geht immer voran und ist ein Vorbild für alle“, sagt Dehoust. Lediglich seine Probleme mit den alten Verletzungen, die immer wieder aufreißen, zwingen ihn dazu, gelegentlich kürzer zu treten. „Er ist aber einer, der aufgrund seiner Qualität nicht immer trainieren muss, um trotzdem wichtig für die Mannschaft zu sein“, so Dehoust.

Eine weitere Schlüsselrolle hat der 48-Jährige Fabian Vogel zugedacht, „ein Spieler, den es in dieser Liga nicht allzu oft gibt“, findet Dehoust. Auch Denis Przybyla, „ein Mann mit einer unglaublichen Abschlussqualität“, traut er viel zu. Und Maximilian Minghe sei ein vielseitiger Staubsauger vor der Abwehr. Das Gerüst der Mannschaft steht und nun gilt es, gut aus den Startlöchern zu kommen. Der Auftakt mit der Partie gegen die SG Mannheim, einem der letztjährigen Spitzenclubs, hat es bereits in sich.