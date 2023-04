Springt der MFC auf Platz zwei?

Mannheim. Die kurioseste Geschichte der Saison in der Fußball-Kreisliga hat Peter Brandenburger geschrieben. Der Trainer startete mit dem SC Rot-Weiß Rheinau in die Spielzeit und führte den Verein unangefochten an die Tabellenspitze. Im November kam es zum Eklat. Nach Unstimmigkeiten mit der Mannschaft schmiss der 50-Jährige das Handtuch und unterschrieb dann vor wenigen Wochen beim SKV Sandhofen. Am Ostermontag das Finale: Brandenburger trifft mit seinem neuen Verein auf die hochfavorisierten Rheinauer – und gewinnt mit 3:2.

Von etwaiger Genugtuung will Brandenburger nach dem Coup aber nichts wissen: „Ich habe dort lange trainiert und bin dem Verein immer noch verbunden. Dennoch war es ein besonderes Spiel und ja, ich habe mich sehr gefreut. Das hatte aber nichts mit Genugtuung oder derlei Gefühlen zu tun.“ Obwohl Brandenburger mit Sandhofen im Niemandsland der Tabelle rangiert, griff er mit dem Rheinau-Dreier aktiv in den Aufstiegskampf ein. Plötzlich ist wieder alles offen. Da auch der Tabellenzweite Srbija Mannheim nicht gewinnen konnte, pirscht sich nun doch noch einmal der MFC 08 Lindenhof an die Aufstiegsplätze heran. „Man hat so das Gefühl, so richtig will keiner aufsteigen. Wenn ich mich jedoch festlegen muss: Rheinau geht in die Landesliga, für den zweiten Platz fällt am Wochenende eine kleine Vorentscheidung“, schaut Brandenburger in die Glaskugel und spielt auf das nächste Topspiel der Liga an. Am Samstag (16 Uhr) trifft Srbjia auf Lindenhof – der Zweite gegen den Dritten, nur ein Zähler trennt beide Teams.

Lindenhof tankt Selbstvertrauen

Dass Lindenhof aber überhaupt noch einmal die Chance auf den Aufstieg erhält, kommt auch für MFC-Coach Patrick Heinzelmann überraschend. Nach dem bitteren 2:3 in Brühl Anfang April schienen die großen Träume eigentlich begraben. „Rheinau ist für mich die beste Mannschaft der Liga. Daher hätte ich nicht gedacht, dass sie sich noch solche Aussetzer leisten. Auch Srbija gewinnt nur eines seiner letzten vier Spiele – sie lassen uns also am Leben“, freut sich Heinzelmann, der am Wochenende einen Kantersieg seiner Mannschaft feierte. Mit 10:0 fegte Lindenhof die abstiegsbedrohten Friedrichsfelder vom Platz und tankte Selbstvertrauen für den Samstags-Kracher, auch wenn Friedrichsfeld keineswegs in Bestbesetzung auf dem Platz stand. „Da auch erst einmal Respekt an Friedrichsfeld, das sie dennoch antreten und alles versuchen. Teilweise mussten AH-Spieler aufs Feld, daher war das kein ausgeglichenes Kräftemessen“, erklärt Heinzelmann, dessen Team mit dem zweistelligen Ergebnis ordentlich das eigene Torverhältnis aufpolieren konnte.

Eine der stärksten Offensiven der Liga steht am Samstag jedoch auf der gegnerischen Seite. Srbija-Stürmer Milos Stankovic führt beispielsweise die Torjägerliste mit 26 Treffern an, auch seine Teamkollegen sind äußerst treffsicher. „Dennoch gibt es für keinen eine Sonderbehandlung, wir müssen das im Kollektiv verteidigen. Es wird vielleicht die ein oder andere taktische Änderung geben, aber wir wollen dem Spiel unseren eigenen Stempel aufdrücken.“ Für Srbija ist der Samstag die Chance auf Wiedergutmachung nach enttäuschenden Wochen. Für Lindenhof wohl der letzte Strohhalm in Sachen Aufstieg.

Srbija lässt zu viele Punkte liegen

„Genau diese Spiele sind es, wofür wir alle hart trainieren. Nach dem Srbija-Spiel haben wir noch ein hartes Restprogramm. Bei einem Sieg wird noch nichts entschieden sein. Sollten wir jedoch verlieren, dann könnte man meinen, dass wir raus sind“, rechnet Heinzelmann und schöpft weiteren Mut aus dem bisherigen Saisonverlauf. „Wir sahen in diesen Topspielen bisher immer gut aus, haben gegen Rheinau oder auch das Hinspiel gegen Srbija gewonnen. Wir können das. Wenn es darauf ankam, dann waren wir bisher da“.

Srbija gegen Lindenhof. Es ist der Auftakt in einen heißen Endspurt um den Aufstieg in die Landesliga. Noch hat Rheinau die Nase vorne. Mit dem Tabellensechsten aus Lützelsachsen wartet auf den Ligaprimus am Sonntag allerdings schon der nächste starke Herausforderer.