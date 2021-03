Passspiel im Viereck mit Abstand oder in Slalomläufen Vor- und Rückhand trainieren: So könnten die Mannschaften des TSV Mannheim Hockey nach vier Monaten Lockdown wieder auf das Feld zurückkehren. „Unser Hygienekonzept vom letzten Jahr steht“, sagt Vereinsmanager Heiko Dambach im Gespräch mit dieser Redaktion. Dieses beinhalte Desinfizieren, eine Einteilung in feste Gruppen, Teilnehmerlisten

...