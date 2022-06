Sportlerehrung: Brunnée, Upmann und Grün-Weiss auf dem Thron

Mannheim. Das Bild vom Kinosaal des Cinemaxx zeigte, wie es einmal war bei der Sportlerehrung der Stadt und des Sportkreises. In diesem Jahr wird nun wieder zweigeteilt. Die Würdigung der Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres 2021 knüpfte an die Form von 2020 an, als die gläsernen Trophäen im Ratssaal in N1 im kleinen Kreis vergeben wurden. „Der Sport hat in Mannheim traditionell eine enorme Bedeutung. Die große Ehrung wird im Sommer nachgeholt“, versprach Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer.

„Erfolge sind für Vereine Leuchtfeuer nach Außen, die aber auch wieder in die Vereine hineinstrahlen“, hob Sportkreisvorsitzende Sabine Hamann die Geehrten hervor, die „die aktuelle Situation als Chance begriffen haben.“

Damit meinte sie Duathlon-Weltmeisterin Merle Brunnée (MTG Mannheim), den Paralympics-Fünften Oliver Upmann (1. Mannheimer Judoclub) und die Tennismannschaft von Grün-Weiss, die zum dritten Mal in Folge deutscher Meister wurde. Sie wurden von Eisenhauer, Hamann und Patrick Falkenberg von der Sportkreisjugend geehrt.

„Das ist wunderbar, ich war total gerührt. Die Ehrung hat mich kalt erwischt, damit hätte ich nie gerechnet“, strahlte Oliver Upmann. Der 33-jährige sehgeschädigte Judokämpfer wusste tatsächlich erst unmittelbar vor der Zeremonie, dass er der Glückliche war. „Ich rechnete mit einem Platz zwischen drei und fünf“, freute sich der Vater eines sieben Monate alten Sohnes, dass er Hockeyspieler Alexander Stadler und Teamkollege Nicolai Kornhaß hinter sich gelassen hatte. „Ich habe 2009 in Mannheim meine Karriere begonnen und erlebe zwölf Jahre später einen absoluten Höhepunkt.“ Bei den normalen Sportlerehrungen war der gebürtige Ibbenbürer als regelmäßiger EM- und WM-Teilnehmer schon häufig, als Sportler des Jahres feierte er seine Premiere.

Genau wie Siegerin Merle Brunnée. „Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein, ich war ja überhaupt noch nie bei einer Sportler-Ehrung dabei. Ich bin aber stolz, mich in die schöne Gesellschaft der MTG’lerinnen Nadine Gonska und Ricarda Lobe einzureihen.“ Die landeten diesmal auf den Plätzen zwei und drei. „Ich werde oft gefragt, wie ich es schaffe, meinen Beruf als Ärztin mit dem doch aufwendigen Training zu vereinbaren. Ich mache das einfach gerne“, verriet die 27-jährige angehende Neuro-Radiologin am Klinikum Heidelberg ihr Geheimnis.

Schon reichlich Erfahrung, Mannschaft des Jahres zu sein, hat Bundesligist TK Grün-Weiss. Doch Trainer Gerald Marzenell freute sich zusammen mit seinem Co-Trainer Daniel Steinbrenner und Spieler Simon Stadler auch über die nun achte Trophäe. „Sie ist immer etwas Besonderes, denn man weiß im Leistungssport nie, was das Jahr bringt. Wir sind dankbar und genießen den Erfolg“, sagte der Coach.

„Ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet“, schmunzelte Rüdiger Tessmer über seine Würdigung als Verdiente Persönlichkeit. Seit über 30 Jahren treibt der Verwaltungsratsvorsitzende der MTG die Bauprojekte im Pfeifferswörth voran, die, so Eisenhauer, über die Stadt hinaus Beachtung finden.