Spitzenreiter Viernheim holt nach

Mannheim. Mit zwei Nachholspielen wird die gehörig in Schieflage geratene Tabelle der Fußball-Kreisliga etwas begradigt. Am Mittwoch (19 Uhr) trifft der Spitzenreiter TSV Amicitia Viernheim auf den FV Leutershausen. „Das ist eine spielstarke Mannschaft, die gute Fußballer im Zentrum hat“, weiß TSV-Trainer Timo Endres über den Gegner.

„Da unser Altersschnitt deutlich niedriger ist, liegt es an uns, das Tempo hochzuhalten und das Spiel selbst zu bestimmen.“ Am Donnerstagabend (19.30 Uhr) holen dann der FC Hochstätt Türkspor und die TSG Eintracht Plankstadt die am vergangenen Wochenende ausgefallene Begegnung nach. wy

