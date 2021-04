Spitzenplatz behaupten

Mannheim. „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, egal, ob das nun am Samstag oder am Sonntag ist“, blickt Nicklas Benecke, Trainer der Bundesliga-Damen des Mannheimer HC, auf das bevorstehenden letzte Hauptrundenwochenende der Feldhockey-Bundesliga, bevor dann als Nächstes das Play-off-Viertelfinale für die Blau-Weiß-Roten auf dem Programm steht.

Dabei könnten die MHC-Damen ihren Spitzenplatz in der Staffel A in Hamburg schon am Samstag (11.30 Uhr/ YouTube) mit einem Sieg bei Staffelschlusslicht Großflottbeker THGC endgültig klarmachen, ehe es am Sonntag (11.30 Uhr/YouTube) zum letzten Hauptrundenspiel bei Titelverteidiger Club an der Alster geht.

„Unser Ziel ist es, in jedem Spiel zu punkten – und was dabei am Ende herauskommt, werden wir dann am Sonntag sehen, wenn dann auch unser Viertelfinalgegner feststeht“, weiß Benecke, dass es sein Team selbst in der Hand hat, die Punkterunde mit nur einem Sieg aus den beiden bevorstehenden Spielen auf Gruppenplatz eins zu beenden.

Passende Einstimmung

Dann würden es die MHC-Damen am ersten Maiwochenende im Viertelfinale im Modus „Best of two“ mit dem Vierten der Staffel B zu tun bekommen. „Wir nehmen es, wie es kommt“, blickt der MHC-Coach den beiden Spielen in der Hansestadt erwartungsvoll entgegen, ist doch gerade die Partie beim amtierenden Meister schon eine gute Einstimmung auf das Viertelfinale.

Gute Nachrichten gab es von Stürmerin Naomi Heyn, die sich am Ostersonntag im zweiten FIH Pro League-Spiel in Buenos Aires im Nationalmannschaftstrikot einen Mittelhandbruch zugezogen hatte und am Dienstag operiert wurde. „Die Operation ist gut verlaufen und Naomi ist auch schon wieder zuhause. Sie hat keinen Gips, denn sie soll die Finger an der Hand unbedingt bewegen“, berichtet Benecke.