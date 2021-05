Spitzenklasse bei der MTG Mannheim

Mannheim. 100-Meter-Senkrechtstarter Deniz Almas vom VfL Wolfsburg kommt, Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo von der LG Kurpfalz will sich ebenfalls im Sprint beweisen – und auch einige Aushängeschilder der MTG Mannheim sind dabei: An diesem Samstag veranstaltet die MTG im Michael-Hoffmann-Stadion ein kleines, aber feines Meeting. Um 11.30 Uhr beginnt das Sportfest „Road To Tokyo“.

AdUnit urban-intext1

„Wir sind vom Zuspruch überwältigt, das Meeting nimmt Züge einer kleinen deutschen Meisterschaft an“, sagt Rüdiger Harksen stellvertretend für das MTG-Organisationsteam. Die Stars der Szene wollen sich den Feinschliff für die DM in Braunschweig Anfang Juni holen und jagen nach Olympia-Normen. Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen. cr