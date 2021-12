Mannheim. Irgendwann ist es den Adlern Mannheim dann doch zu bunt geworden. Nach dem Ausscheiden in der Champions Hockey League gegen Frölunda (1:10 und 1:4) mussten die Blau-Weiß-Roten außerdem noch drei Niederlagen in Folge in der Deutschen Eishockey Liga hinnehmen. Vor allem das 3:4 in Bremerhaven war bitter, weil die Mannschaft von Trainer Pavel Gross trotz der zahlreichen Corona-Ausfälle einen 0:2-Rückstand in eine 3:2-Führung gedreht hatte. Doch den Pinguins gelang mit zwei abgefälschten Schüssen noch die erneute Wende.

Der Frustpegel war vor dem Spitzenspiel gegen München entsprechend hoch. Die Freude über den 3:2-Sieg nach Verlängerung ebenfalls. Im „Adler-Check“, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen gehen die beiden Sportredakteure Jan Kotulla und Christian Rotter natürlich auf diese in vielerlei Hinsicht außergewöhnliche Partie ein. Christian Rotter spielte im Nachgang übrigens ebenfalls eine Rolle. Münchens Trainer Don Jackson hatte auf Nachfrage Mannheims Stürmer Matthias Plachta direkt verbal attackiert und ihm eine weitere Schwalbe und damit eine grobe Unsportlichkeit unterstellt.







Nicht nur die beiden Podcaster sind gespannt, wie sich das erneute Aufeinandertreffen der Rivalen bereits am Donnerstag entwickeln wird. Es ist der Auftakt für ein Wochenende, das mit dem Heimspiel gegen Wolfsburg endet.

Erst am Anfang steht dagegen die Karriere von Moritz Seider in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Und dennoch macht der 20-Jährige, der mit den Adlern 2019 Meister wurde, stets aufs Neue auf sich aufmerksam. Zwei Tore, zwölf Vorlagen als Verteidiger, Rookie des Monats Oktober – „Mo“ Seider überzeugt bei den Detroit Red Wings. Auch die Entwicklung des ehemaligen Jungadlers ist ein Thema des „Adler-Checks“.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden.

Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts).