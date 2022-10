Spaß am Spektakel

Mannheim. Mit Licht und Schatten präsentiert sich der ASV Feudenheim in der Fußball-Kreisklasse A I im Verlauf der noch jungen Saison. Mit drei Siegen zum Auftakt legte das Team von der Lauffener Straße einen Senkrechtstart hin. „Wir hatten sehr gute Ansätze, haben diese aber leider nicht halten können. Vielleicht haben da manche etwas den Überflieger gemacht“, hat ASV-Trainerin Kerstin Burgey eine Erklärung für das, was anschließend folgte.

Zu viele Chancen vergeben

Nur noch ein Sieg gelang aus den nächsten fünf Partien, der ASV Feudenheim verkörpert damit beim Blick auf die nackten Zahlen den Inbegriff des Tabellenmittelfeldes: Vier Siege und vier Niederlagen, 20:20 Tore. Überraschend kommt das für die Verantwortlichen nicht, die sich von dem starken Saisonstart nicht hatten blenden lassen. „Unser Ziel war, von Anfang nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und einen Mittelfeldplatz zu erreichen“, so Burgey.

Das Torverhältnis verdeutlicht, dass die Spiele mit Beteiligung der Feudenheimer stets auch spektakuläre Angelegenheiten sind. Fünf Tore pro Partie verspricht die bisherige Bilanz im Schnitt. „Wenn man sich die bisherigen Spiele anschaut, dann hatten wir das Doppelte an Torchancen. Wie es im Fußball aber nun mal so ist, fängt man sich dann eben einen, wenn man vorne die Chancen nicht macht“, greift Burgey auf eine alte aber oftmals bestätigte Fußballer-Weisheit zurück.

Insofern wurde in den vergangenen Trainingstagen verstärkt auf die Defensivarbeit sowie den Spielaufbau und das Umschaltspiel geachtet und fokussiert. Auch wenn die Erkältungswelle zuletzt den ASV Feudenheim heimgesucht hat, geht Burgey optimistisch in die kommende Partie gegen den SC Pfingstberg/ Hochstätt. Dieser kommt mit der Empfehlung, noch verlustpunktfrei zu sein, zum Feudenheimer Kerwespiel. „Wir wollen uns auf unsere positiven Erfahrungen aus der letzten Rückrunde stützen, wo wir die Gegner von oben immer mal ärgern konnten“, so Burgey.

Rundum sorgenfrei ist Miguel de Mingo, Trainer der Pfingstberger. Lediglich das Torverhältnis hält sein Team auf Rang zwei hinter der TSG Rheinau. Das Spiel in Feudenheim soll daher nicht zum Stolperstein geraten, dennoch erwartet er eine harte Nuss: „Es wird eine schwere, kampfbetonte Partie.“ wy