Mannheim. Ein Mannheimer Bundesligist, der seine Heimpartien in Ludwigshafen austrägt? Bald könnte das Szenario, das sich in der Kurpfalz in den 1980er Jahren nach dem Bundesliga-Aufstieg des SV Waldhof abgespielt hat, wiederholen. Der Futsal-Club Spartak Mannheim erwägt, sich als Gründungsmitglied für die ab Herbst 2021 in den Betrieb gehende Futsal-Bundesliga zu bewerben.

„Das war schon lange mein Plan. Seit Januar läuft das Zulassungsverfahren durch den DFB“, berichtet Denis Peschke, Spieler und Verantwortlicher von Spartak Mannheim. Mit Beginn dieser Saison hatte der Club mit dem VfR Friesenheim eine Spielgemeinschaft gegründet, um in der Regionalliga Südwest zu starten. Peschke begründet: „Dort sind die Fahrten und Entfernungen nicht so strapaziös wie in der Regionalliga Süd. Daher hatten wir uns einen Kooperationsverein im Südwest-Verband gesucht.“ Dort wurde die Saison allerdings nach den ersten Partien eingefroren, und so entwickelt sich das sportliche Zulassungskriterium für die neue Eliteliga zu einem vorerst unüberwindbaren Hindernis. „Die sportliche Qualifikation ist entscheidend. Im Südwesten qualifiziert sich nur der Meister, der Zweite würde eine Relegation gegen die anderen Drittplatzierten spielen“, schildert Peschke den Modus.

Derzeit ist erst ein Spieltag absolviert, zur Beendigung der Halbserie müssten noch vier Runden gespielt werden. „Mit Futsal Nova Club haben wir einen der Favoriten gleich besiegt“, glaubt Peschke an den großen Wurf. Mit großer Akribie und Feuereifer arbeitet er daran, die Unterlagen für den DFB fertigzustellen. Darin müssen die Futsal-Vereine die technischen Voraussetzungen wie einen Arzt, einen Physio, einen Finanzplan, Sponsoren und eine Halle für die Heimspiele nachweisen.

Hinsichtlich der Sporthalle fährt Spartak zweigleisig. Peschke hat seinen Hut in Ludwigshafen und Mannheim in den Ring geworfen, er wartet auf eine Zusage. In der Vergangenheit bestritt der Club seine Heimspiele in der Sporthalle Schwetzingerstadt, was als weitere Option geprüft wird. Mit einem Etat von 20 000 Euro für die Auswärtsfahrten, die wegen der Abendspiele Übernachtungen erfordern, sowie für die Schiedsrichter plant Peschke allein für den Spielbetrieb.