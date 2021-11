Spannung vor dem Gipfeltreffen

Mannheim. Gipfelwoche in der Fußball-Kreisklasse A2. Mit den Partien des FV Fortuna Heddesheim II gegen den SV Schriesheim und des SKV Sandhofen gegen die DJK Feudenheim ist an diesem Wochenende die Top Vier unter sich. Insbesondere die SKV Sandhofen setzte zuletzt ein dickes Ausrufezeichen. Nach Platz eins in der Liga warf die Elf von Trainer Christian Hofsäß am Mittwoch den Kreisligisten TSV Neckarau mit 4:1 aus dem Pokal.

„Es war ein sehr gutes Spiel von uns, wenn man bedenkt, dass wir 66 Minuten lang in Unterzahl gespielt haben. Nach dem 0:1 der Neckarauer durch Lars Leonhardts Kopfballtreffer sah Pascal Eckert die Rote Karte und wird dem SKV nun wohl auch im Spitzenspiel gegen die DJK Feudenheim fehlen. Sandhofen spielte in Unterzahl diszipliniert und taktisch clever und drehte das Spiel durch Steffen Uhrig (24.), Jakob Bednarski (53., 57.) und Ivan Sulic (87.) in einen 4:1-Sieg.

Pokalspiel hat Kraft gekostet

Sandhofens Pascal Eckert fehlt am Sonntag wegen einer Sperre. © Berno Nix

Hofsäß lobte die Leistung seines Teams, weiß aber auch um die Körner, die seine Spieler auf dem tiefen Rasen gelassen haben. „Es hat schon viel Kraft gekostet und wir werden am Sonntag Spieler, die sich frisch fühlen, von Anfang an bringen“, schließt Hofsäß eine interne Rotation nicht aus. Vor der DJK Feudenheim, die laut Tabellenbild die beste Defensive besitzt, hat der SKV-Coach großen Respekt. „Ich habe sie schon beobachtet. Sie stehen hinten kompakt und haben nach vorne große Qualität“, hat Hofsäß ausgemacht.

Wenn mit dem SKV Sandhofen als bester Angriff und der DJK Feudenheim als beste Abwehr die beiden Marktführer der jeweiligen Kategorie aufeinander treffen, erwarten beide Trainer eine packende Begegnung. „Das Spiel wird nicht 0:0 ausgehen“, bestätigten sowohl Hofsäß als auch DJK-Trainer Giuseppe Giordano. „Wir werden gegen Sandhofen genauso spielen, wie gegen jeden anderen Gegner der Liga“, will sich Giordano mit seinem Team keineswegs verstecken.

Wenn der Abstand auf Rang eins nicht auf fünf Punkte anwachsen soll, sind die Giordano-Schützlinge zum Punkten verpflichtet. Noch große Fragezeichen stehen für den DJK-Coach hinter seiner Aufstellung. Vier Stammspieler fallen sicher aus. „Wir werden vielleicht erst beim Aufwärmen die Mannschaft stellen können“, so Giordano. wy