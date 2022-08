Spannung bis zum Schluss

Mannheim. Bereits vor Anpfiff der Begegnung versprühte Niki Antos, Cheftrainer der TSG Rheinau, großen Optimismus. Kein Wunder, schließlich hat seine Mannschaft in der Fußball-A-Klasse seit über einem Jahr auf dem heimischen Kunstrasenplatz kein Spiel mehr verloren. Und genau diese imposante Erfolgsserie sollte am Sonntagnachmittag gegen den SV 98 Seckenheim mit einem 4:2-Sieg eine Fortsetzung erfahren.

Der Beginn dieser Begegnung ließ auch nicht den Gedanken zu, dass der große Favorit ins Wanken geraten könnte. Bereits nach zehn Minuten führte Rheinau dank der Treffer von Eric Leneschmidt (7.) und Christian Mallmann (10.) mit 2:0. Für Gäste-Coach Bartosz Franke glich die Anfangsphase einer Katastrophe. „Der Start verlief maximal unglücklich, zumal beide Gegentreffer vermeidbar waren“, analysierte der ehemalige Oberligaspieler. In der folgenden Zeit bahnte sich aus Perspektive der Gäste sogar ein Debakel an: Rheinau produzierte Torgelegenheiten am Fließband, ging mit diesen jedoch fahrlässig um und hielt Seckenheim somit in der Partie.

Gegen Ende der ersten Halbzeit erlahmte das Rheinauer Powerplay ein wenig und der SV 98 näherte sich dem gegnerischen Gehäuse an. Als Mustafa Dogans Freistoß die Latte küsste (37.) und Giuseppe Minacapilli eine Minute später mehrere Gegenspieler wie Slalomstangen stehen ließ, ehe er gefährlich zum Abschluss kam, lag der Anschlusstreffer plötzlich in der Luft. Praktisch mit dem Pausenpfiff belohnte der quirlige Minacapilli seine Farben für einen aufopferungsvollen Kampf und verkürzte den Rückstand auf ein Tor (45.).

Die zweite Halbzeit startete mit einem Paukenschlag: Während Rheinau direkt nach Wiederanpfiff gleich zwei Mal das 3:1 förmlich auf dem Schlappen hatte, im Abschluss jedoch ohne Glück blieb, erteilte Giuseppe Minacapilli den Gastgebern erneut eine Lehrstunde in der Kategorie Effizienz und sorgte mit einem eleganten Lupfer aus halblinker Position für den vielumjubelten Ausgleich. „Ich habe immer an die Mannschaft geglaubt und nach dem frühen Rückstand gewusst, dass die Partie noch nicht entschieden war“, lobte Franke sein Team.

In den folgenden Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit leichten Vorteilen für Rheinau. Beide Mannschaften mobilisierten die letzten Kraftreserven und verwöhnten die anwesenden Zuschauer mit einer ansehnlichen A-Klasse-Partie. Am Ende setzte sich der Favorit aus Rheinau aufgrund zwei später Treffer von Marcel Jakbuith (85.), und Leandro Antos (90.+2) mit 4:2 durch.

Niki Antos musste nach der Begegnung erst einmal tief durchatmen, die 90 turbulenten Minuten haben beim Rheinauer Trainer ihre Spuren hinterlassen. „Das Team hat Charakter gezeigt und verdient gewonnen. Unterm Strich waren wir 70 Minuten die bessere Mannschaft“, fasste Antos die Partie zusammen und fand zeitgleich anerkennende Worte für den Gegner: „Seckenheim hat aufopferungsvoll gekämpft und wird in dieser Saison sicherlich noch den einen oder anderen ärgern.“

Auch Bartosz Franke zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden und richtete den Blick bereits trotzig nach vorne: „Mit dieser Leistung, brauchen wir uns vor niemanden zu verstecken.“