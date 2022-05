Spannung auf der Zielgeraden

Mannheim. In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar ist von den Mannheimer Mannschaften am Wochenende keine im Einsatz. Das liegt auch an der Abmeldung des bisherigen Ligaschlusslichts TSV Steinsfurt. Alle bisherigen Spiele des Teams wurden aus der Wertung genommen. Allerdings holte TSV bislang nur ein Remis gegen die TSG Lützelsachsen.

Doch durch die Abmeldung der Steinsfurter hat der FV Brühl auf dem ersten Nichtabstiegsplatz nun vier Punkte Vorsprung auf den TSV Kürnbach, der schon zweimal gegen das Tabellenschlusslicht gespielt hatte, dem deshalb sechs Punkte abgezogen wurden und der als Viertletzer in die Relegation müsste. Hoffnung, den Ligaverbleib über die Relegation noch zu schaffen, kann sich der FK Srbija machen. Die Feudenheimer haben nur zwei Zähler Rückstand auf die Kürnbacher.

An der Tabellenspitze pausiert durch den Rückzug der Steinsfurter nun Spitzenreiter VfL Kurpfalz Neckarau (60 Punkte). Aktuell hat Neckarau sieben Punkte Vorsprung auf die punktgleiche Konkurrenz ASC Neuenheim und FT Kirchheim (beide 53 Zähler), die am Wochenende den Rückstand verkürzen können.

Auch der FC Türkspor Mannheim (51 Punkte), der am Samstag im Finale des Badischen Pokals auf denSV Waldhof trifft, ist in der Liga nicht im Einsatz. Mit zwei Punkten Rückstand auf Neuenheim und Kirchheim rechnet sich FCT-Trainer Serif Gürsoy schon noch was aus.

„Erst das Pokalfinale, dann am Mittwoch gegen den FK Srbija, für den es noch um alles geht. Wenn wir da gewinnen, haben wir vielleicht noch das Endspiel gegen FT Kirchheim um Rang eins“, sagt der Türkspor-Trainer. bol