Spannender Aufstiegskampf

Mannheim. Am Samstag beginnt für den TSV Mannheim Hockey und den Feudenheimer HC die Aufstiegsrunde in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga Süd der Damen. Während der TSVMH am Samstag (16 Uhr/ live bei sportdeutschland.tv) den Nürnberger HTC empfängt, treten die FHC-Damen am Samstag (15 Uhr/live bei YouTube) beim Bietigheimer HTC an.

Da bisher erzielte Punkte mitgenommen wurden, bleibt es in Sachen Aufstieg beim Zweikampf zwischen dem Tabellenführer TuS Lichterfelde und dem zweitplatzierten TSVMH. „Wir sind mit der Vorbereitung sehr zufrieden und schauen positiv gestimmt auf die anstehende Rückrunde“, sagt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller.

Außer der nun spielberechtigten Lydia Haase sind Klara Braun (TSVMH-Jugend), Martha von dem Borne (Club Raffelberg) und Franziska Schütte (Dürkheimer HC) neu dabei. and