Mannheim. Erneut dreht sich das Trainerkarussell beim VfR Mannheim. Der Fußball-Verbandsligist hatte am Donnerstag angekündigt, dass der Club und Trainer Andreas Backmann nach dem 30. Juni getrennte Wege gehen. Der VfR hatte den 44-Jährigen erst vor einem Jahr verpflichtet. Acht Ligaspiele absolvierten die Rasenspieler unter Führung des gebürtigen Pfälzers. Die Bilanz liest sich mäßig. Drei Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber, mit neun Punkten liegt der VfR in der derzeit unterbrochenen Verbandsliga-Runde nur auf Platz zehn.

Eigentlich wollte der Club mit dem neuen Coach um die Meisterschaft spielen. Die schwache sportliche Bilanz ist wohl auch der Hauptgrund, warum der Traditionsverein mit Backmann nicht mehr weitermachen möchte.

Spuren der Derby-Niederlage

„Wir haben ein sehr gutes persönliches Verhältnis mit Andreas Backmann“, sagt VfR-Sportvorstand Serkan Zubari am Freitag im Gespräch mit dieser Redaktion und ergänzt: „Wenn wir uns die Tabelle anschauen, ist es eben schon schlimm. Gerade das letzte Spiel vor dem neuen Lockdown am 24. Oktober hat uns arg getroffen.“ Damals verlor das VfR das Stadtderby im heimischen Rhein-Neckar-Stadion gegen die U 23 des SV Waldhof mit 0:3.

„Wir haben danach Monate gebraucht, um alles sachlich zu analysieren. Zum Glück folgte in dieser Zeit die Pause durch den Lockdown, so waren die Emotionen nicht zu stark“, sagt Zubari. Den Entschluss, in der kommenden Spielzeit nicht mehr mit Backmann zusammenzuarbeiten, habe das VfR-Präsidium und die sportliche Führung um Zubari und Hakan Atik, dem Sportlichen Leiter, vor zehn Tagen getroffen. „Wir wollten uns einfach strategisch neu aufstellen. Das war eine rein sportliche Entscheidung“, erklärt Zubari, der betont, dass der Club vielleicht schon in der kommenden Woche einen Nachfolger präsentiert: „Wir haben aktuell zwei Kandidaten, sind also schon sehr weit in der Findungsphase.“ Namen möchte Zubari nicht nennen. Und so bleibt es Spekulation, ob Dirk Jörns – der die TSG Weinheim 2017 und den VfB Gartenstadt 2019 zu Verbandsligameisterschaften führte und danach kurz bei Fortuna Heddesheim als Coach arbeitete – unter den möglichen Nachfolgern ist.

Während es beim VfR also in der Trainerfrage wohl noch einige Tage spannend bleibt, hat wenige Kilometer weiter Verbandsligist Fortuna Heddesheim für die Saison 2021/22 bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Dort legt Chefcoach Rene Gölz im Sommer eine Pause ein und gibt seinen Trainerjob ab. „Ich möchte Ruhe nach den vielen Jahren als Trainer und mehr Zeit für die Familie haben“, betont der Gölz, der die Heddesheimer seit 2011 zu drei Aufstiegen und zwei Vizemeistertiteln in der Verbandsliga geführt hat.

Hettrich übernimmt Heddesheim

Nachfolger von Gölz wird ein in der Region bekannter Mann: Frank Hettrich übernimmt ab dem 1. Juli das Team. Der 50-Jährige trainierte zuletzt den SV Waldhof Mannheim II in der Verbandsliga (2019/20). Hettrich stand davor unter anderem bei der SG Heidelberg-Kirchheim, FC Arminia Ludwigshafen und ASV Durlach unter Vertrag. Fortuna Heddesheim belegt aktuell in der Verbandsliga hinter Tabellenführer SV Spielberg den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde.