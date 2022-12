Spätes Glück

Mannheim. Obwohl die Herren des Mannheimer HC deutscher Hallenhockeymeister sind, durften sie beim Lokalrivalen TSV Mannheim Hockey schon länger keinen Derbysieg in der Halle unter dem Fernmeldeturm bejubeln. Das änderte sich am Sonntag, als MHC-Kapitän Jan-Philipp Fischer vor den 600 Zuschauern beim Stand von 3:3 13 Sekunden vor Spielende das umjubelte Tor zum 4:3 (1:1)-Sieg für die Gäste erzielte (60.), die damit auch den erst am Vortag zurückeroberten Platz eins in der Südgruppe der Bundesliga verteidigten. „Wir haben schon solange nicht mehr hier gewonnen, da war das natürlich schon etwas ganz Besonderes“, freute sich Fischer über sein Siegtor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz etwas angeschlagener Stimme war auch MHC-Co-Trainer Zafer Kir die Freude anzumerken, er hatte schon am Samstag beim 10:1 (4:1)- über den Münchner SC seinen an Corona erkrankten Cheftrainer Andreu Enrich erfolgreich an der Seitenlinie vertrat. „Ich kenne Derbys aus Hamburg, aber die Stimmung in diesem Derby hatte schon etwas Magisches, gerade wenn man die Anfeuerung für die Hausherren vom TSVMH hört. Vielleicht hat uns das zwischenzeitlich sogar etwas beeindruckt, aber letztlich haben wir gerade defensiv sehr stabil gestanden“, freute sich Kir.

„Als wir beim Stand von 1:3 zu Beginn des Schlussviertels unseren Torhüter rausgenommen haben, hatten wir in Überzahl guten Zugriff auf das Spiel und haben ja auch die Tore zum 2:3 und 3:3 gemacht. Vielleicht hätten wir auch danach in Überzahl weiterspielen sollen, aber wenn es 3:3 steht, hat man auf einmal dann auch wieder etwas zu verlieren“, sagte TSVMH-Trainer Héctor Martinez.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey (mit Fotostrecke) Adler Mannheim machen nur das Nötigste gegen Augsburg Mehr erfahren

Zuerst jubelten im Derby am Sonntag die Gäste vom MHC, als Erik Kleinlein einen Strafecke Ende des ersten Viertels zum 1:0 (15.) nutzte. Noch vor der Halbzeit sorgte allerdings Philip Schlageter für das 1:1 (26.) für die Hausherren Nach der Halbzeit lief es im dritten Viertel aber nicht so recht bei den Turnern, während der MHC das bessere Spiel zeigte und nicht zu Unrecht durch ein weiteres Strafeckentor von Erik Kleinlein mit 2:1 (37.) und ein Tor von Mario Schachner in der 45. Minute mit 3:1 in Führung ging.

Es folgte im Schlussviertel die Herausnahme von TSVMH-Torhüter Lars Gärtner und Nicolas Proske ließ den Anhang das 2:3 (47.) und den 3:3-Ausgleich (57.) bejubeln, ehe Jan-Philipp Fischer dann doch noch spät für den MHC zuschlug. Bereits am Freitagabend hatten die TSVMH-Herren das Kurpfalzderby bei der TG Frankenthal mit 7:3 (1:0) gewonnen, wobei Philipp Wossidlo (3), Philip Schlageter (2) und Nicolas Proske (2) für die Schwarz-Weiß-Roten trafen. and