Später Schock und Chancenwucher

Hamburg. Die lange Fahrt nach Hamburg hat sich zum Bundesligaauftakt weder für die Herren des TSV Mannheim Hockey noch für die des Mannheimer HC gelohnt. Beide verloren jeweils mit 0:1.

Dem TSVMH fehlten beim Harvestehuder THC nur sechs Sekunden zu einem torlosen Unentschieden, als Anton Pöhling doch noch den späten 1:0 (0:0)-Siegtreffer für den HTHC erzielte. „Das war natürlich bitter für uns. In dieser Situation kam aber auch irgendwie alles zusammen“, sagte Trainer Alexander Vörg.

16 Sekunden vor Schluss forderten die Hanseaten eine Strafecke für sich, die es aber nicht gab. Stattdessen sah HTHC-Spieler Tobias Hauke die Grüne Karte und das Remis schien schon so gut wie sicher. Dann aber verlor Moritz Rothländer in der Vorwärtsbewegung den Ball an Masi Pfandt, dessen Zuspiel Pöhling über die Linie drückte. „Ein Unentschieden wäre sicher kein unverdientes Ergebnis gewesen, schließlich hatten wir selbst zwei richtig gute Chancen. Und dass man zweimal bei einer Strafecke den Ball als Feldspieler so von der eigenen Torlinie klärt, ist nicht selbstverständlich“, hätte sich Vörg gewünscht, dass die beiden tollen Rettungsaktionen von Nils Grünenwald zumindest mit einem Punkt belohnt worden wären.

Nicht besser erging es dem Mannheimer HC beim Club an der Alster. Der MHC schlug aus acht Strafecken kein Kapital, während die Gastgeber ihre einzige Strafecke zum Siegtreffer nutzten. MHC-Torwart Tobias Stumpf konnte den ersten Schuss von Maximilian Schnepel noch abwehren, aber Dieter Linnekogel drückte den Nachschuss zum 1:0 (32./ Strafecke) über die Linie. „Wir waren vorne nicht effizient genug“, haderte Trainer Andreu Enrich. Einen zusätzlichen Schreckmoment gab es für die MHC-Herren gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit, als Linus Müller von einem gegnerischen Schläger am Kopf getroffen wurde und blutend das Feld verließ. Zu Beginn des Schlussviertels kehrte der Olympiateilnehmer aber mit einem Kopfverband ins Spiel zurück. and

