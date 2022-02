Sorgen beim TV Käfertal

Mannheim. Die Bundesliga-Faustballer des TV Käfertal haben am letzten Hauptrundenspieltag in der Halle den Sprung auf den zweiten Rang verpasst. Gegen den TV Unterhaug-stett unterlag die ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Leo Goth mit 3:5 (10:12, 6:11, 11:5, 14:15, 9:11, 11:9, 11:8, 6:11). Der TV Vaihingen/Enz verteidigte damit seinen zweiten Tabellenplatz, schon zuvor hatte sich der TVK für die DM-Endrunde in Hagen Mitte März qualifiziert.

Die Mannheimer mussten gegen Unterhaugstett auf vier Stammspieler verzichten und begannen mit Fabian Braun und Nick Trinemeier im Angriff sowie Marcel Moritz, Felix Klassen und Moritz Kiefer in der Abwehr. Käfertal hatte das Pech gepachtet. Gerade als das Team in der Partie ankam, verletzte sich Nationalspieler Klassen, für ihn kam Debütant Frederic Trinemeier. Der TVK zeigte große Moral und sicherte sich die Sätze sechs und sieben, die Wende blieb aber aus.

Die Niederlage war zwar ärgerlich, sie lässt sich jedoch verschmerzen. Größere Sorgen bereitet Coach Goth die Personalsituation. Hauptangreifer Marcel Stoklasa musste erneut am Knie operiert werden. Er hat das Krankenhaus zwar inzwischen verlassen, ob er aber tatsächlich rechtzeitig für das Finalturnier wieder fit wird, ist aber fraglich. cr

