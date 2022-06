Sonne, Strand und Analysen

Mannheim. Es ist Sommerzeit – und somit Pause für alle Eishockeyspieler in Europa. Denkt man momentan an Eis, dann höchstens an die nächste Portion in der Lieblingseisdiele. Die Saison in der Deutschen Eishockey Liga beginnt zwar erst am 15. September. Doch die Adler Mannheim haben ihren Kader für die anstehende Spielzeit – bis auf ein, zwei Ausnahmen – bereits zusammen.

Für die beiden Sportredakteure Christian Rotter und Philipp Koehl ist das Grund genug, um sich vom heimischen Liegestuhl ins Podcast-Studio des Mannheimer Morgen zu begeben. Im Adler-Check sprechen sie gewohnt launisch über die Rolle von Co-Trainer Marcel Goc. Sie erklären, warum Torhüter Mirko Pantkowski kein Kandidat für Mannheim war, wie es mit der Adler-Defensive weitergeht und warum sich Sportmanager Jan-Axel Alavaara ein Finalspiel der nordamerikanischen East Coast Hockey League live vor Ort angeschaut hat.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Dort kann das Format auch direkt abonniert werden. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts). red

