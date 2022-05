Sommertraining unter neuer Leitung

Mannheim. Trotz fast 30 Grad für einen Wintersport zu trainieren, ist für die U 20 der Jungadler Mannheim um diese Jahreszeit nichts Besonderes. Und doch ist etwas neu: Seit Ende April hat mit Luigi Calce ein neuer Trainer das Sagen, nachdem der bisherige Coach Sven Valenti in seine Heimat zurückgegangen und jetzt bei den Kassel Huskies im Nachwuchsbereich tätig ist. Der 48-jährige Calce war zuletzt für die U 17 der Jungadler zuständig und dass der U17-Coach die U 20 übernimmt, wenn der bisherige Chef dort die Kommandobrücke verlässt, hat bei den Blau-Weiß-Roten mittlerweile schon fast Tradition. Und doch hatte Calce am 11. April nicht unbedingt damit gerechnet, als plötzlich die Valenti-Nachfolge auf der Tagesordnung stand.

„An diesem Tag hatten wir ein Trainermeeting, bei dem es um die bevorstehende Sommervorbereitung gehen sollte. Von der Mitteilung, dass Sven Valenti nach Kassel geht, war ich dann schon überrascht und natürlich auch darüber, dass mein Co-Trainer Dennis Wengrzik und ich nun die U 20 übernehmen sollen. Das ist schon eine große Ehre“, sagt der Ex-Profi, der mit dem ehemaligen Jungadler-Spieler Wengrzik schon bei der U 17 ein erfolgreiches Trainergespann bildete. Die U 17 steht indessen künftig unter der Leitung der beiden bisherigen U-20-Co-Trainer Adam Borzecki und Andreas Schubert, wobei Borzecki als Cheftrainer fungiert.

Zum Start des Sommertrainings konnte Calce in der ersten Woche aber noch nicht alle Spieler begrüßen, weil ein Teil der Talente sich gerade im Abitur-Prüfungsstress befand, während Ralf Rollinger mit der deutschen U 18 bei der Heim-WM in Landshut und Kaufbeuren aktiv war. Die DEB-Junioren belegten dabei am Ende den achten und letzten Rang der U 18 Weltmeisterschaft. Da es bei nur acht Teilnehmern keinen Absteiger gab, bleibt der DEB-Nachwuchs allerdings erstklassig.

Dem 2:4 zum Auftakt gegen Tschechien folgte ein 3:8 gegen Kanada, richtig bitter war das deutliche 2:10 gegen die USA. Im Viertelfinale unterlag die DEB-Auswahl dem neuen Weltmeister Schweden mit 1:7.

„Man hat gesehen dass zu den Topnationen schon noch ein Abstand besteht“, hat Calce das Turnier natürlich aufmerksam verfolgt. Neben Rollinger galt der besondere Blick Calces dabei noch einem weiteren U 18-WM-Teilnehmer. „Unser Neuzugang Noel Saffran von der Düsseldorfer EG war ebenfalls bei der WM im Einsatz“, sagt Calce, der neben dem Stürmer zudem Verteidiger Paul Mayer vom ESV Kaufbeuren als weiteren Zugang vermelden kann. Mit Lukas Bender, Philip Hecht und Julian Schams gibt es bei der U 20 der Jungadler in der Saison 2022/2023 nur drei Spieler aus dem Endjahrgang 2003. Der bisherige U 20-Kapitän Malte Krenzlin ist künftig beim DEL 2 Club Heilbronner Falken engagiert und Torhüter Luca Ganz sowie Stürmer Roman Zap zieht es in die USA, wo sie in der Saison 2022/2023 bei den Amarillo Wranglers in der Nachwuchsliga North American Hockey League (NAHL) an den Start gehen.

Kein Vater-Sohn-Duo

Das Vater-Sohn-Duo Luigi Calce als Trainer und Luigi Calce als Spieler wird es in der U 20 der Jungadler übrigens nicht geben. „Mein Sohn Luigi Calce wechselt zu den Ravensburg Towerstars“ berichtet der gleichnamige Papa, dass sein 18-jähriger Filius künftig sein Glück beim Vizemeister der DEL 2 sucht. Trotzdem bekommt es der gebürtige Kanadier mit deutschem Pass, dessen Familie in den 1970er Jahren aus Italien ins Mutterland des Eishockeys auswanderte, in der kommenden Saison mit vielen bekannten Gesichtern zu tun. „Es waren zuletzt schon einige U 17-Spieler Teil des U 20-Teams und die, die jetzt dazu kommen, stammen bis auf die Zugänge von außerhalb aus der U 17“, braucht Calce letztlich keine große Eingewöhnungszeit für seine neue Aufgabe.

