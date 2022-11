So lange die Knie mitmachen

Entnervt schleuderte Ricardo Weinrich seine Handschuhe auf den Kunstrasenplatz am Hans-Reschke-Ufer und trabte ohne Torhüterausrüstung zurück in sein Gehäuse. Der Keeper des SV Enosis wurde für die letzte Standardsituation der Partie in den gegnerischen Strafraum beordert, um mit seiner Routine doch noch zu einem Punktgewinn beizutragen. Aber die Defensive der TSG Rheinau zeigte sich auch hier

...