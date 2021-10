„So ist eben das Geschäft“

Mannheim. Hakan Atik, Sportlicher Leiter beim VfR Mannheim, hat in dieser Woche nun auch das Traineramt beim Fußball-Verbandsligisten übernommen. Spätestens nach der Winterpause will der noch ungeschlagene Tabellendritte aber einen neuen Chefcoach präsentieren. Am Samstag, 19 Uhr, wartet auf die Rasenspieler das Derby gegen den SV Waldhof II. Im Interview mit dieser Redaktion beschreibt Atik, was der zukünftige Trainer unter anderem für Anforderungen erfüllen soll.

Der VfR Mannheim ist ungeschlagen und sitzt dem Spitzenduo im Nacken – und dennoch trennt sich der Club von Trainer Ralf Schmitt. Wie passt das zusammen?

Seit 2020 in der Verantwortung Hakan Atik ist seit Januar 2020 Sportlicher Leiter des VfR Mannheim. Der 45-Jährige trainierte die Erste Mannschaft der Rasenspieler bereits von 2014 bis 2018, war danach von November 2018 bis Dezember 2019 Coach bei Arminia Ludwigshafen. Als Spieler war Atik auch einige Jahre für den SV Waldhof im Einsatz. Am Samstag, 19 Uhr, trifft er nun mit dem VfR im heimischen Rhein-Neckar-Stadion auf die U 23 der Blau-Schwarzen, die in der Tabelle auf dem zwölften Tabellenrang steht. Am Samstag spielt in der Verbandsliga auch der Tabellensechste Fortuna Heddesheim, der um 1430 Uhr bei der SpVgg Neckarelz gefordert ist. bol

Hakan Atik: Ich kann verstehen, dass die Entscheidung nach außen komisch wirkt. Aber es gab interne Gründe, die uns als Sportliche Leitung dazu bewogen haben, diesen Schritt zu gehen. Ich möchte jetzt nicht näher auf die Gründe eingehen. Sportvorstand Serkan Zubari hat sie ja bereits genannt. Aber wir haben diese Entscheidung im Sinn des Vereins getroffen.

Aber diese Entscheidung ist schon sehr ungewöhnlich . . .

Atik: Schauen Sie, gerade hat sich unser Nachbarclub SV Waldhof von seinem Sportlichen Leiter Jochen Kientz getrennt – trotz des Erfolgs der vergangenen Jahre. Die Fans finden das nicht gut, aber es wird Gründe dafür geben. So ist das Geschäft.

Sie werden das Team nun die fünf Spiele bis zur Winterpause coachen. Wie hat die Mannschaft die Entscheidung eigentlich aufgenommen?

Atik: Ralf Schmitt hat sich am Dienstag von der Mannschaft noch verabschiedet. Dann haben wir trainiert, die Spieler haben sehr gut mitgezogen, die Stimmung war gut. Wir haben das schwere Spiel gegen Waldhof II. Die Mannschaft und ich haben den Fokus ganz klar darauf gelegt.

Was ändert sich nun?

Atik: Eigentlich nichts. Wir wollen auch weiter das Spielsystem beibehalten. Wichtig ist es einfach, gerade die Spiele gegen Teams aus dem unteren Tabellenbereich konzentriert durchzuziehen. Wir haben da schon einige Punkte liegengelassen, wie zuletzt beim 1:1 in Gommersdorf. Gerade diese Spiele werden wohl entscheidend sein, wenn es um die Meisterschaft geht. Wir hatten die Chance, am Ligazweiten Mutschelbach vorbeizuziehen. Das haben wir nicht geschafft. Aber vielleicht gelingt es uns an diesem Wochenende.

Jetzt wartet mit dem SV Waldhof II ihr alter Club. Wie schätzen Sie das Perspektivteam der Blau-Schwarzen ein?

Atik: Das ist eine junge Mannschaft, die von einem sehr guten Trainer geformt wurde und auch am Samstag gut eingestellt sein wird. Ich denke, das wird ein sehr schweres Spiel.

Sportvorstand Serkan Zubari sagte, dass das Saisonziel ganz klar der Aufstieg ist? Ist das auch Ihre Ansicht?

Atik: Wir haben einen sehr guten Kader. Die Konkurrenz bescheinigt uns das auch. Wir wollten zu Beginn der Runde, oben mitspielen. Das tun wir. Und es ist wohl klar, dass wir mit so einem Kader, der in den bisherigen Partien gezeigt hat, dass er sehr gut ist, nicht das Ziel ausgeben können, um Rang fünf mitspielen zu wollen.

Wann soll der neue Trainer präsentiert werden? Und gibt es schon einen Kandidaten?

Atik: Wir wollen diese fünf Spiele bis zur Winterpause konzentriert durchziehen. Danach wollen wir einen neuen Chefcoach finden, der 2022 übernimmt. Und nein, wir haben noch keinen neuen Mann.

Welchen Anforderungen soll der neue Trainer genügen?

Atik: Wir möchten, dass die Mannschaft weiter Offensivfußball mit viel Ballbesitz spielt. Er muss mit den Führungsspielern umgehen können und Fingerspitzengefühl haben. Das ist uns wichtig.