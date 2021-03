Mannheim. Auch wenn der Spiel-und Trainingsbetrieb beim SKV Sandhofen wie bei allen anderen Clubs im Fußballkreis Mannheim lange Zeit geruht hat, ist man beim Fußball-A-Ligisten nicht untätig geblieben. Die Verantwortlichen konnten nun vermelden, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Club und Trainer Christian Hofsäß (Bild) fortgesetzt wird.

„Er liebt und lebt den Fußball und gibt das auch an die Jungs weiter“, empfindet Abteilungsleiter Volker Leitz eine hohe Identifikation von Hofsäß mit seiner Aufgabe. „Wir haben schon ganz deutlich seine Handschrift gesehen.“ Zuerst hatte der 40-Jährige den SKV Sandhofen nach einem 4:2-Sieg über die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen zum Kreispokalsieg geführt, außerdem belegen die Nord-Mannheimer in der derzeit unterbrochenen Saison Platz eins. Auch für Hofsäß war die Entscheidung für eine Vertragsverlängerung schnell gefallen. „Ausschlaggebend war für meinen Co-Trainer Alexander Heilmann und mich war, dass wir den Großteil des Kaders unabhängig der Ligazugehörigkeit halten“, so Hofsäß. „Ob und wie weitergespielt wird, steht ja leider noch nicht fest.“

In den ersten acht Ligaspielen dieser Saison hatte der SKV Sandhofen acht Siege eingefahren und musste nur gegen den FV Fortuna Heddesheim II eine 1:2-Niederlage einstecken. In der Winterpause der Saison 2019/20 hatte Hofsäß den SKV Sandhofen übernommen, konnte durch den späteren Saisonabbruch aber nur ein Pflichtspiel leiten. In dieser Spielzeit führte er die Sandhofener bis auf den Spitzenplatz. wy